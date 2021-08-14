Талибан захватил провинцию возле Кабула и напал на Мазари-Шариф – последние новости

Боевые действия в Афганистане продолжаются. Фото: коллаж "Сегодня"

"Талибы" захватили провинцию Логар к югу от столицы Афганистана и рано утром в субботу начали многостороннее нападение на крупный город на севере Мазари-Шариф.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на афганские официальные лица.

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"Талибан" захватил весь Логар и задержал его провинциальных чиновников, сообщил сегодня депутат от провинции Хода Ахмади. Она сказала, что талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах к югу от столицы Кабула.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Мунира Ахмада Фархада, "талибы" также атаковали северный город Мазари-Шариф с нескольких направлений, вызвав ожесточенные бои на его окраинах. О жертвах пока ничего не известно.

Чтобы сплотить оборону города и встретиться с несколькими командирами ополченцев, включая Абдула Рашида Дустума и Ата Мохаммада Нура, которые командуют тысячами бойцов, президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в Мазари-Шариф.

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Кроме того, "Талибан" выпустил видео, в котором объявляется о захвате главной радиостанции в южном городе Кандагар, переименовав ее в "Голос шариата", или исламского закона.

Заявление Байдена привело к наступлению

Повстанцы захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана в ходе наступления менее чем за три недели до того, как США собираются вывести свои последние войска, что вызывает опасения по поводу полного переворота боевиков или новой гражданской войны в Афганистане.

Согласно сообщениям из Афганистана, движение "Талибан" уже захватило столицы почти 20 провинций страны: Файзабад, Газни, Фарах, Кандагар, Герат, Пули-Хумри, Кундуз и тд.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома.

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