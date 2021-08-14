Талібан захопив провінцію біля Кабула і напав на Мазарі-Шаріф – останні новини

Бойові дії в Афганістані тривають. Фото: колаж "Сьогодні"
"Таліби" захопили провінцію Логар на південь від столиці Афганістану і рано вранці в суботу почали багатосторонній напад на велике місто на півночі Мазарі-Шаріф.
Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на афганські офіційні особи.
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"Талібан" захопив весь Логар і затримав його провінційних чиновників, повідомила сьогодні депутат від провінції Хода Ахмаді. Вона сказала, що таліби досягли району Чар-Асяб, всього в 11 кілометрах на південь від столиці Кабула.
За словами прес-секретаря губернатора провінції Муніра Ахмада Фархада, "таліби" також атакували північне місто Мазарі-Шаріф з декількох напрямків, викликавши запеклі бої на його околицях. Про жертви поки нічого не відомо.
Щоб згуртувати оборону міста і зустрітися з декількома командирами ополченців, включаючи Абдула Рашида Дустума і Ата Мохаммада Нура, які командують тисячами бійців, президент Афганістану Ашраф Гані вилетів в Мазарі-Шаріф.
Крім того, "Талібан" випустив відео, в якому оголошується про захоплення головною радіостанції в південному місті Кандагар, перейменувавши її в "Голос шаріату", або ісламського закону.
Заява Байдена призвела до настання
Повстанці захопили більшу частину північного, західного і південного Афганістану в ході наступу менш ніж за три тижні до того, як США збираються вивести свої останні війська, що викликає побоювання з стосовно повного перевороту бойовиків або нової громадянської війни в Афганістані.
Згідно з повідомленнями з Афганістану, рух "Талібан" вже захопило столиці майже 20 провінцій країни: Файзабад, Газні, Фарах, Кандагар, Герат, Пулі-Хумрі, Кундуз і тд.
Десятки тисяч афганців покинули свої будинки.
Раніше ми повідомляли, що:
- американці почали виведення військ з Афганістану на тлі наступу "талібів". Також, за нашими даними, Талібан попередив, що всі американські військові, навмисні залишитися, будуть вважатися окупантами.
- При цьому президент США Джо Байден не змінює своєї позиції і має намір далі відмовлятися від участі Америки в афганському протистоянні.