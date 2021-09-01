Талибы начали наступление на Панджшер. Первая атака отбита

Против армии талибов готовы сражаться минимум 20 тысяч человек / Коллаж "Сегодня"
Движение "Талибан", управляющее сейчас Афганистаном, начало наступление на формирования антиталибского сопротивления в провинции Панджшер. Сегодня стало известно, что переговоры между сопротивлением и талибами окончились провалом.
Об этом заявил глава комиссии по руководству "Талибана" Амир Хан Моттаки в эфире афганского телеканала TOLO News.
Талибы заявляют, что уже взяли один из районов провинции Панджшер и продолжают стягивать туда свои формирования.
Бывший министр при изгнанном президенте Ашрафе Гани, а ныне член сопротивления талибам Бисмилла Мохаммади написал в Твиттере, что талибы потерпели поражение. "Прошлой ночью талибы напали на Панджшер, но потерпели поражение, 7 человек убиты и несколько ранены. С нашей стороны двое раненых. Они отступили с тяжелыми потерями", – написал бывший министр.
Цели сторон
Ранее посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Агбар заявил, что у талибов стоит задача любой ценой ликвидировать лидера сопротивления Ахмада Масуда. Во время прихода талибов к власти в прошлый раз боевики смогли взять под контроль всю территорию страны, кроме Панджшера, где организовал сопротивление отец Масуда.
По данным CNN, сейчас во время переговоров между талибами и Ахмадом Масудом обсуждалась возможность вхождения представителей провинции Панджшер в правительство и сохранение национального праздника в честь отца Масуда.
Расстановка сил
По имеющейся информации, на стороне Ахмада Масуда – сына легендарного Ахмада Масуда, который в 1980-е годы успешно оказывал сопротивление армии СССР, несколько десятков тысяч человек. Помимо собственных боевых отрядов, базирующихся в труднодоступном Панджшерском ущелье, к силам сопротивления примкнули остатки правительственных войск. Они объявили себя Фронтом национального сопротивления.
"Снайперы, артиллерийские позиции блокируют дороги и 20 тысяч солдат готовы к бою", – написал 30 августа в Твиттере Вазир Акбар Мохманд, бывший майор Афганской национальной армии, который присоединился к панджшерской оппозиции.
Сам Ахмад Масуд заявил иностранным журналистам: "Я – сын Ахмада Шаха Масуда! Сдаться – не входит в мой словарный запас".
Напомним, что
- После того, как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.
- 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- В конце августа представители "Талибан" заверяли, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.