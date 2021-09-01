Талибы начали наступление на Панджшер. Первая атака отбита

Против армии талибов готовы сражаться минимум 20 тысяч человек / Коллаж "Сегодня"

Движение "Талибан", управляющее сейчас Афганистаном, начало наступление на формирования антиталибского сопротивления в провинции Панджшер. Сегодня стало известно, что переговоры между сопротивлением и талибами окончились провалом.

Об этом заявил глава комиссии по руководству "Талибана" Амир Хан Моттаки в эфире афганского телеканала TOLO News.

Талибы заявляют, что уже взяли один из районов провинции Панджшер и продолжают стягивать туда свои формирования.

Бывший министр при изгнанном президенте Ашрафе Гани, а ныне член сопротивления талибам Бисмилла Мохаммади написал в Твиттере, что талибы потерпели поражение. "Прошлой ночью талибы напали на Панджшер, но потерпели поражение, 7 человек убиты и несколько ранены. С нашей стороны двое раненых. Они отступили с тяжелыми потерями", – написал бывший министр.

Цели сторон

Ранее посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Агбар заявил, что у талибов стоит задача любой ценой ликвидировать лидера сопротивления Ахмада Масуда. Во время прихода талибов к власти в прошлый раз боевики смогли взять под контроль всю территорию страны, кроме Панджшера, где организовал сопротивление отец Масуда.

По данным CNN, сейчас во время переговоров между талибами и Ахмадом Масудом обсуждалась возможность вхождения представителей провинции Панджшер в правительство и сохранение национального праздника в честь отца Масуда.

Ахмад Масуд – сын легендарного Ахмада Шаха Масуда, который не сдал советским войскам Панджшерское ущелье / Фото Reuters

Расстановка сил

По имеющейся информации, на стороне Ахмада Масуда – сына легендарного Ахмада Масуда, который в 1980-е годы успешно оказывал сопротивление армии СССР, несколько десятков тысяч человек. Помимо собственных боевых отрядов, базирующихся в труднодоступном Панджшерском ущелье, к силам сопротивления примкнули остатки правительственных войск. Они объявили себя Фронтом национального сопротивления.

В рядах Фронта национального сопротивления тысячи бывших солдат армии Афганистана

"Снайперы, артиллерийские позиции блокируют дороги и 20 тысяч солдат готовы к бою", – написал 30 августа в Твиттере Вазир Акбар Мохманд, бывший майор Афганской национальной армии, который присоединился к панджшерской оппозиции.

Сам Ахмад Масуд заявил иностранным журналистам: "Я – сын Ахмада Шаха Масуда! Сдаться – не входит в мой словарный запас".

Напомним, что