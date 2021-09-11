Талибы пытали и застрелили брата бывшего вице-президента Афганистана

Сначала сняли портреты Амруллы Салеха, потом убили его брата Рохулла Азизи (справа) / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, подтвердило факт смерти брата бывшего первого вице-президента Амруллы Салеха.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на афганское государственное информационное агентство Bakhtar, которое перешло под управление талибов.

Сообщается, что старший брат бывшего первого вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, Рохулла Азизи был убит в Панджшере.

"Рохулла Азизи был убит прошлой ночью в столкновении с силами Афганской национальной армии (АНА) в местечке Фробаль уезда Базарака, столицы провинции Панджшер", – говорится в сообщении талибов.

По данным других источников, Азизи был задержан талибами и застрелен в четверг вечером, 9 сентября, в уезде Руха. Азизи пытался выехать из Панджшера в Кабул, но был опознан и подвергнут пыткам.

Последний оплот сопротивления

6 сентября боевики исламистского движения "Талибан" объявили о полном захвате единственной оставшейся неподконтрольной им провинции Панджшер. Однако представители антиталибовского Фронта национального сопротивления опровергли это заявление, утверждая, что их бойцы продолжают борьбу на территории Панджшера.

За последние дни талибы, несмотря на многочисленные потери, продолжали штурм долины с нескольких направлений. По сведениям Фронта, сотни боевиков, в том числе и иностранные, убиты, сотни ранены и попали в плен.

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