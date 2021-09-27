Талибы запретили афганцам стричь бороды – барберы получают угрозы

Изначально запрет действовал только в провинции Гильменд, однако скоро распространился на крупные города. Фото: коллаж "Сегодня"
В Афганистане талибы ввели запрет на стрижку бороды, поскольку, по их словам, это не соответствует законам шариата.
Об этом сообщила британская служба ВВС.
По данным издания, владельцы парикмахерских и барберы начали получать регулярные угрозы от "властей" с призывом прекратить заниматься бизнесом.
"Мне позвонил некто и представился государственным чиновником. Проинструктировал меня, дескать, больше не надо "следовать американскому стилю" и стричь людям бороды. В противном случае в мое заведение придут какие-то инспектора и подвергнут наказанию: это может быть штраф, а может – и арест", – рассказал один из предпринимателей.
Изначально соответствующий запрет действовал только в провинции Гильменд, однако скоро распространился на крупные города, включая столицу Кабул.
Как рассказывают афганцы, мужчины перестали обращаться к мастерам за уходом и модными стрижками, чтобы не отличаться на фоне талибов и не привлекать к себе нежелательное внимание боевиков.
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