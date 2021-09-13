Закон шариата в действии: талибы проводят первые казни (видео)

Служба безопасности движения "Талибан", захватившего Афганистан месяц назад, объявила, что в Мазари-Шарифе они ликвидировали банду похитителей детей и освободили четверых малолетних детей.
Об этом сообщает агентство Aamaj News.
Как сообщается, спецоперация была проведена в ночь на понедельник. По утверждению представителей движения "Талибан", похитителями являлись четверо мужчин-афганцев и женщина-узбечка. Все они были расстреляны на месте.
В ночь на 13 сентября несколько афганских сетевых СМИ сообщили о крупном боестолкновении в Мазари-Шарифе. Журналисты предполагали, что это мог быть бой талибов с другими боевиками или же вооруженная разборка между самими талибами.
Видеофакты насилия
В соцсетях афганцы размещают видео, как в разных регионах страны происходят похищения и расправа над неизвестными людьми. Также начались публичные избиения женщин.
Никаких официальных сообщений, разъясняющих, что происходит, нет.
Как развивались события
- 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- В конце августа представители "Талибана" заверяли, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.
- Движение "Талибан" 1 сентября начало наступление на формирования антиталибского сопротивления в провинции Панджшер. Это произошло в ответ на проваленные переговоры между сопротивлением и талибами. Согласно заявлениям "Талибана", провинцию они тоже захватили.
- 7 сентября движение представило свое правительство, которое возглавил фигурант списка террористов ООН.