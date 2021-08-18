Турция готова сотрудничать с "Талибаном" – Эрдоган

Реджеп Эрдоган высказался о сотрудничестве с талибами
Турция открыта к сотрудничеству с радикальным движением "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, ради мира для афганцев и благополучия проживающих в этой стране турецких граждан.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью местным СМИ, передает Anadolu.
"Мы готовы ко всевозможному сотрудничеству, чтобы сохранить мир для афганского народа и обеспечить благополучие турецких граждан, живущих в этой стране и чтобы защитить интересы нашего государства. Мы готовы к сотрудничеству", – заявил он в среду.
Кроме того, Эрдоган приветствовал то, что, по его словам, в последние дни талибы делали довольно "умеренные заявления".
"Мы заявляли ранее, что можем принять лидеров "Талибана". Мы сохраняем эту позицию сегодня. Мы также приветствуем умеренные заявления, сделанные лидерами талибов", – отметил Эрдоган.
Что происходит в Афганистане
После того как США начали выведение войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны. А затем талибы вошли в Кабул, который оставил президент страны.
Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле.
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