"Украине надо сделать вывод": дипломат назвал цель войск РФ в Казахстане

Российские военные. Фото: коллаж "Сегодня"

Дипломат Руслан Осипенко считает, что протесты в Казахстане – это внутреннее противостояние элит.

Об этом он рассказал в программе "Сегодня Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24".

Реклама

"Они еще совпали с внешним контуром – накануне встречи США и России. Россия демонстрирует, что она – полновластная хозяйка на пространстве бывшего СССР. Т.е. фактически это ее зона влияния – и здесь она может делать то, что хочет", - сказал Осипенко.

По его мнению, недаром такая есть инициатива от президента Казахстана Касым-ЖомартТокаева относительно созыва ОДКБ, потому что предварительно США сказали, что не пойдут на ультиматумы. В НАТО также сказали, что не пойдут на ультиматумы России, которые она предъявила раньше, отметил эксперт.

По словам дипломата, НАТО, США и Россия будут искать возможные точки соприкосновения:

Реклама

"Но дошли до принципиальных вещей, когда не может отступать НАТО и не может отступать Россия. Поэтому Россия тоже готовит почву. Она получит отказ фактически от США и НАТО по принципиальным вопросам... ОДКБ – это будет формирование военно-политического российского пространства, которое будет противостоять якобы объединенному Западу. Это подготовка к дальнейшему противостоянию", – сказал Осипенко.

Он также отметил, что есть 100% внутренний контур: "Это началось с противостояния элит. Токаев не был самостоятельной фигурой, но был номинально президентом Казахстана. Чтобы изменить эту ситуацию... Сейчас проходят аресты людей, расставленных Назарбаевым. Назарбаев может уехать, его может не быть, но система, которую он создал, и люди, которых он расставил в эту систему, работают".

По его мнению, здесь внутренний контур перекликается с внешним.

Реклама

"Фактически Россия воспользовалась противостоянием элит. И нам – Украине – надо сделать вывод из этого. И она (Россия – Ред.) фактически оккупировала Казахстан – он теперь ограничено суверенный. Если будут стоять российские войска в городах – а когда миротворческие войска заходят, то уже не выходят, – то фактически Казахстан уже будет полностью не самостоятельным. Он уже не сможет проводить самостоятельно дипломатические вещи на международной арене и многие другие, ограничивающие суверенитет", – подытожил он.

Протесты в Казахстане