"Україні треба зробити висновок": дипломат назвав мету військ РФ у Казахстані

Російські військові. Фото: колаж "Сьогодні"

Дипломат Руслан Осипенко вважає, що протести в Казахстані – це внутрішнє протистояння еліт.

Про це він розповів у програмі "Сьогодні Ранок. Вихідний" на телеканалі Україна 24.

Реклама

"Вони ще збіглися із зовнішнім контуром – напередодні зустрічі США та Росії. Росія демонструє, що вона повновладна господиня на просторі колишнього СРСР. Тобто фактично це її зона впливу – і тут вона може робити те, що хоче", – сказав Осипенко.

На його думку, недаремно такою є ініціатива від президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва щодо скликання ОДКБ, бо попередньо США сказали, що не підуть на ультиматуми. У НАТО також сказали, що не підуть на ультиматуми Росії, які вона висунула раніше, зазначив експерт.

За словами дипломата, НАТО, США та Росія шукатимуть можливих точок дотику:

Реклама

"Але дійшли до принципових речей, коли не може відступати НАТО і не може відступати Росія. Тому Росія теж готує ґрунт. Вона отримає відмову фактично від США та НАТО з принципових питань... протистоятиме нібито об'єднаному Заходу. Це підготовка до подальшого протистояння", – сказав Осипенко.

Він також зазначив: "Це почалося з протистояння еліт. Токаєв не був самостійною фігурою, але був номінально президентом Казахстану. Щоб змінити цю ситуацію... нині відбуваються арешти людей, розставлених Назарбаєвим. Назарбаєв може виїхати, його може не бути, але система, яку він створив, і люди, яких він розставив у цю систему, працюють".

На його думку, тут внутрішній контур перегукується із зовнішнім.

Реклама

"Фактично Росія скористалася протистоянням еліт. І нам – Україні – треба зробити висновок із цього. І вона (Росія. – Ред.) фактично окупувала Казахстан – він тепер обмежено суверенний. Якщо стоятимуть російські війська в містах – а коли миротворчі війська заходять, то вже не виходять, – то фактично Казахстан вже буде повністю не самостійним. Він вже не зможе проводити самостійно дипломатичні речі на міжнародній арені та багато інших речей, що обмежують суверенітет", – підсумував Осипенко.