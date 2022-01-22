Ультиматум России. Байден пишет Путину личное письмо, которое не понравится хозяину Кремля

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В России могут опубликовать ответ США по гарантиям безопасности.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в Госдепартаменте США.

Реклама

При этом в США просят российскую сторону сохранить в тайне содержание документа, который предполагают отправить до 30 января.

Ответ США

Источник сообщил, что ответ США стоит представить в письменном виде, чтобы с ним ознакомился "единственный человек, принимающий в России решение, – Владимир Путин".

"Если отправка ответа позволит лицу, принимающему финальное решение в России, рассмотреть идеи и решить, продвигаться вперед или нет, то это отвечает нашим (американским) интересам", – сказал источник.

В газете отмечают, что в ответе администрации президента США Джо Байдена будут предложения США по безопасности. Также он будет, как утверждается, демонстрировать заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога.

Реклама

Источник также сообщил, что ответ США "разочарует Россию", поскольку последняя хочет получить отказ НАТО от "политики открытых дверей" в отношении потенциальных новых членов альянса.

"Россия должна отвести войска"

Также официальный представитель Госдепа США Андреа Калан в эксклюзивном комментарии для телеканала "Украина 24" отметила, что после того, как ответ будет передан России, в США будут смотреть, как этот диалог будет развиваться дальше.

Реклама

"Наша позиция не изменилась – Россия должна отвести войска от границы с Украиной, перестать дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, а также выполнять свои обязательства по Минским договоренностям", – сказала она.

О чем идет речь

Спикер Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что США готовят письменный ответ Российской Федерации, в котором выразят свои беспокойства из-за действий Кремля.

По ее словам, на следующей неделе Вашингтон передаст Кремлю письменный ответ относительно гарантий безопасности.

Чего хочет Россия