Ультиматум Росії. Байден пише Путіну особистий лист, який не сподобається господарю Кремля

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії можуть опублікувати відповідь США щодо гарантій безпеки.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на високопоставлене джерело у Держдепартаменті США.

Реклама

Водночас у США просять російську сторону зберегти в таємниці зміст документа, який передбачають надіслати до 30 січня.

Відповідь США

Джерело повідомило, що відповідь США варто подати письмово, щоб з нею ознайомилася "єдина людина, яка приймає в Росії рішення, – Володимир Путін".

"Якщо відправлення відповіді дозволить особі, яка приймає фінальне рішення в Росії, розглянути ідеї та вирішити, просуватися вперед чи ні, то це відповідає нашим (американським) інтересам", – сказало джерело.

У газеті зазначають, що у відповіді адміністрації президента США Джо Байдена будуть пропозиції США щодо безпеки. Також він, як стверджується, демонструватиме зацікавленість Вашингтона у продовженні діалогу.

Реклама

Джерело також повідомило, що відповідь США "розчарує Росію", оскільки остання хоче отримати відмову НАТО від "політики відкритих дверей" щодо потенційних нових членів Альянсу.

"Росія має відвести війська"

Також офіційний представник Держдепу США Андреа Калан в ексклюзивному коментарі телеканалу "Україна 24" зазначила, що після того, як відповідь буде передана Росії, у США дивитимуться, як цей діалог розвиватиметься далі.

Реклама

"Наша позиція не змінилася – Росія має відвести війська від кордону з Україною, перестати дестабілізувати ситуацію на сході України, а також виконувати свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей", – сказала вона.

Про що йдеться

Спікер Білого дому Дженніфер Псакі заявила, що США готують письмову відповідь Російській Федерації, в якій висловлять свої занепокоєння через дії Кремля.

За її словами, наступного тижня Вашингтон передасть Кремлю письмову відповідь щодо гарантій безпеки.

Чого хоче Росія