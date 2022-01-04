В Казахстане подожгли полицейские машины, спецназ пошел в наступление со стрельбой

Протестующие жгут полицейские автомобили, а правоохранители в ответ идут в наступление/Фото: NUZ.KZ, коллаж: "Сегодня"

В Казахстане проходят массовые протесты против повышения цены на сжиженный газ. В настоящее время в стране демонстранты начали сжигать полицейские автомобили.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Детали

Вечером протесты в Казахстане начали набирать обороты. Демонстранты в Алматы и Алма-Ате сжигают полицейские транспортные средства. Силовики в ответ на это идут в наступление.

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Первые выстрелы

Уже был зафиксирован первый открытый огонь по протестующим. Стреляли из оружия с резиновыми пулями.

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Чрезвычайное положение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области. Решение уже вступило в силу и продлится до 19 января.

События в Казахстане

В Казахстане на улицы вышли тысячи протестующих, которые недовольны ростом цен на газ. Полиция в ответ применила силу.

Протесты охватили почти весь Казахстан – от крупных городов до небольших сел. Самыми массовыми оказались акции в Атырау (здесь вышло более 5 тысяч человек), Актобе, Уральске. В Алматы, Астане, Шымкенте, Уральске, Талдыкоргане полиция задерживала протестующих, в Алматы – особенно жестко.

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