В Казахстане подожгли полицейские машины, спецназ пошел в наступление со стрельбой

Протестующие жгут полицейские автомобили, а правоохранители в ответ идут в наступление/Фото: NUZ.KZ, коллаж: "Сегодня"
В Казахстане проходят массовые протесты против повышения цены на сжиженный газ. В настоящее время в стране демонстранты начали сжигать полицейские автомобили.
Об этом сообщает "Сегодня".
Детали
Вечером протесты в Казахстане начали набирать обороты. Демонстранты в Алматы и Алма-Ате сжигают полицейские транспортные средства. Силовики в ответ на это идут в наступление.
Первые выстрелы
Уже был зафиксирован первый открытый огонь по протестующим. Стреляли из оружия с резиновыми пулями.
Чрезвычайное положение
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области. Решение уже вступило в силу и продлится до 19 января.
События в Казахстане
В Казахстане на улицы вышли тысячи протестующих, которые недовольны ростом цен на газ. Полиция в ответ применила силу.
Протесты охватили почти весь Казахстан – от крупных городов до небольших сел. Самыми массовыми оказались акции в Атырау (здесь вышло более 5 тысяч человек), Актобе, Уральске. В Алматы, Астане, Шымкенте, Уральске, Талдыкоргане полиция задерживала протестующих, в Алматы – особенно жестко.
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