У Казахстані підпалили поліцейські машини, спецназ пішов у наступ зі стріляниною

Протестувальники палять поліцейські автомобілі, а правоохоронці у відповідь йдуть у наступ/Фото: NUZ.KZ, колаж: "Сьогодні"

У Казахстані проходять масові протести проти підвищення ціни на скраплений газ. Нині в країні демонстранти почали спалювати поліцейські автомобілі.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама

Деталі

Увечері протести в Казахстані почали набирати обертів. Демонстранти в Алмати та Алма-Аті спалюють поліцейські транспортні засоби. Силовики у відповідь на це йдуть в наступ.

Реклама

Перші постріли

Уже було зафіксовано перший відкритий вогонь по протестувальниках. Стріляли зі зброї з гумовими кулями.

Реклама

Надзвичайний стан

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан в Алма-Аті і Мангістауській області. Рішення вже набуло чинності і триватиме до 19 січня.

Події у Казахстані

У Казахстані на вулиці вийшли тисячі протестувальників, які незадоволені зростанням цін на газ. Поліція у відповідь застосувала чинність.

Протести охопили майже весь Казахстан від великих міст до невеликих сіл. Наймасовішими виявилися акції в Атирау (тут вийшло понад 5 тисяч людина), Актобе, Уральську. В Алмати, Астані, Шимкенті, Уральську, Талдикоргані поліція затримувала протестувальників, Алмати – особливо жорстко.

Читайте також