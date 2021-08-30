В Сети показали первое фото лидера талибов после его приезда в Афганистан

Многие считали лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады мертвым. Фото: коллаж "Сегодня"
Движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, опубликовало фотографию своего лидера Хайбатуллы Ахундзады, который после приезда в страну находится в Кандагаре. Соответствующий снимок показал Telegram-канал Sputnik Афганистан в понедельник, 30 августа.
"Ряд источников считали лидера "Талибана" мертвым. Это его первое фото после продолжительного отсутствия какой-либо информации о нем", – говорится в сообщении.
Известно так же, что первым данное фото опубликовал в Twitter местный журналист Муслим Ширзад, который работал в издании TOLO News.
Как сообщали новости "Сегодня", о том, что лидер движения "Талибан" мулла Хайбатулла Ахундзада прибыл в Афганистан, стало известно 29 августа. Он сразу начал проводить встречи с другими лидерами по поводу ситуации в Афганистане и формировании будущей политической системы.
Ранее мы писали:
- После того, как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.
- 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- 19 августа люди продолжали попытки прорваться в аэропорт Кабула – единственное место в стране, которое не контролируют исламисты. Боевики открывали по людям огонь.