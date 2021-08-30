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В Сети показали первое фото лидера талибов после его приезда в Афганистан

Богдан Приходько
30 августа, 12:46
Мулла Хайбатулла Ахундзада прибыл в Афганистан 29 августа

Многие считали лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады мертвым. Фото: коллаж "Сегодня"

Движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, опубликовало фотографию своего лидера Хайбатуллы Ахундзады, который после приезда в страну находится в Кандагаре. Соответствующий снимок показал Telegram-канал Sputnik Афганистан в понедельник, 30 августа.

"Ряд источников считали лидера "Талибана" мертвым. Это его первое фото после продолжительного отсутствия какой-либо информации о нем", – говорится в сообщении.

Известно так же, что первым данное фото опубликовал в Twitter местный журналист Муслим Ширзад, который работал в издании TOLO News.

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Журналисты показали первое фото Хайбатуллы Ахундзады. Фото: Sputnik Афганистан

Как сообщали новости "Сегодня", о том, что лидер движения "Талибан" мулла Хайбатулла Ахундзада прибыл в Афганистан, стало известно 29 августа. Он сразу начал проводить встречи с другими лидерами по поводу ситуации в Афганистане и формировании будущей политической системы.

Ранее мы писали:

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