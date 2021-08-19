Возвращение шариата и жертвы: хроники первых дней правления талибов в Афганистане

После прихода талибов Афганистан возвращается в прошлое / коллаж "Сегодня"

Несмотря на обещания движения "Талибан" сразу после захвата власти в Афганистане о соблюдении прав человека, отказе от преследований и разрешении на обоснованную критику, только за два дня его правления появились первые жертвы среди местного населения. Также до сих пор многие желающие не имеют возможности покинуть страну.

Что изменилось в Афганистане всего за пару дней правления талибов – в сюжете новостей "Сегодня".

Первые жертвы

Так, сообщают, что прямо посреди улицы за нарушение законов шариата убили женщину. Она появилась с непокрытой головой и ее расстреляли.

Неспокойно было в среду и в Джелалабаде. Там местные хотели установить на главной площади национальный флаг Афганистана, однако талибы открыли огонь.

В результате погибли по меньшей мере три человека, десять пострадали – среди них и журналисты.

Между тем, стало известно, что избранный президент Ашраф Гани, который бежал из страны, когда в Кабул вошли талибы, сейчас вместе с семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Эвакуация украинцев

Несколько десятков украинцев фактически застряли в Афганистане. Самолет, который должен их вывезти из страны, не может попасть в аэропорт Кабула, так как у него нет безопасного коридора и в данный момент он ждет разрешения на посадку в Омане, сообщили в Генштабе Вооруженных сил.

Известно, что ИЛ-76 Миноброны отправился из Борисполя 18 августа. Это уже третий самолет за неделю, который вылетел из Украины в Кабул. Первый в ночь на понедельник вывез из Афганистана 79 украинцев и иностранцев. Второй заблокирован беженцами на взлетной полосе с 16 августа.

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Рейса из Афганистана домой ждут более полутора сотен украинцев.

Людей отгоняют от аэропорта

Между тем в Сети распространяется видео, на котором видно, как боевики "Талибана" разгоняют толпу желающих покинуть Афганистан, собравшихся по внешнему периметру аэропорта Кабула. При этом людей жестоко избивают палками.

Отметим, когда талибы захватили Кабул в 1996 году, они ввели строгие правила, основанные на законах шариата. Женщинам приходилось носить паранджу, им не разрешалось учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения. Телевидение, музыка и неисламские праздники также были под запретом.

Напомним, накануне лидеры исламистского движения "Талибан" дали первую пресс-конференцию, на которой заверили, что не намерены нападать на другие страны и собираются ликвидировать производство наркотиков и гарантировать права женщин.

В то же время во время наступления в середине июля в небольшом селе в северной провинции Фарьяб боевики движения "Талибан" жестоко расправились с матерью четырех детей, которая отказалась готовить для них еду. Женщину сначала избили, а затем бросили гранату в ее дом.