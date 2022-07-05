Боїться НАТО? РФ відводить військову техніку від кордону з Фінляндією (фото)

Біля Фінляндії поменшало російської техніки. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія почала відводити військову техніку від кордону з Фінляндією після заяв країни про вступ до НАТО. У Мережі показали супутникові знімки, на яких зафіксовано російську військову частину 34667, розташовану в селі Алакуртті в Мурманській області. Це приблизно за 70 км від кордону з Фінляндією.

Про це повідомляє Yle.

Реклама

Так, з середини травня з російської бази у селі вивезли понад 100 одиниць техніки, включаючи десятки бронетранспортерів.

"Принаймні третина або навіть половина приблизно від 2000 солдатів залишили базу одночасно", – зазначили у виданні.

Фінський військовий експерт Марко Еклунд вважає, що цих російських окупантів відправили до України.



Відведення російської військової техніки

Реклама

Шлях до НАТО

Без сумніву, Сенат США підтримає заявку Швеції та Фінляндії на вступ до Північноатлантичного альянсу. Однак цей процес гальмувала Туреччина.

Ще 16 травня турецький президент Реджеп Таїп Ердоган наполягав, що його країна не може сказати "так" вступу Фінляндії та Швеції в НАТО через курдське питання.

За даними видання The Financial Times з посиланням на обізнане джерело, 18 травня Анкара заблокувала початок розгляду заявок цих країн за прискореною процедурою.

Така позиція Туреччини дуже тішить Росію, президент якої Володимир Путін пригрозив, що плани Фінляндії та Швеції вступити до НАТО викличуть відовідну реакцію Кремля.

У результаті 28 червня за підсумками переговорів у Мадриді Туреччина дала згоду на розблокування вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

29 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що офіційно запрошує Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що РФ реагуватиме, якщо НАТО розмістить свої сили у Швеції та Фінляндії.