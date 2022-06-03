Британія зібрала спецзагін K-Cell для полювання на гроші російських олігархів

Підрозділ "Клітка для Клептократії" призначений для викриття незаконних фінансових схем російських олігархів. Фото: колаж "Сьогодні"

У Великій Британії з'явився спецпідрозділ, який займається пошуком та викриттям незаконних фінансових схем російських олігархів. Сайт "Сьогодні" з'ясував, як працює новий спецпідрозділ, хто потрапляє в зону його уваги та яка доля чекає на бізнесменів з РФ.

Пральня для брудних російських грошей

Донедавна російські олігархи вважали Велику Британію найбезпечнішою країною для зберігання своїх активів.

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Велика Британія – це "пральня для брудних російських грошей", а Лондон – "Москва-на-Темзі"- так місцева преса часто писала про нерухомість російських бізнесменів та пов'язаних з ними корупційні розслідування.

За різними підрахунками, вартість нерухомості у Великій Британії, яка належить російським олігархам, становить від півтора до чотирьох мільярдів фунтів стерлінгів. Наприклад, за даними ЗМІ, олігарху Роману Абрамовичу належать об'єкти нерухомості у Великій Британії на більш ніж 270 мільйонів доларів. "Перлиною його британської імперії" The Times називає особняк із 15 спальнями на вулиці Кенсінгтон-Пелас-Гарденс у Лондоні. Ще один із найдорожчих особняків у Лондоні та історичний особняк у графстві Суррей належить Алішеру Усманову. Нерухомість у країні також мають російські мільярдери Михайло Фрідман, Олег Дерипаска та інші.

Роману Абрамовичу належить нерухомість у Великій Британії на більш ніж 270 мільйонів доларів. Фото: infosmi.net

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Після введення санкцій вони опинилися під ковпаком у британських правоохоронців. Понад 1000 росіян дізналися, що їхні активи виявилися замороженими.

Клітка для Клептократії

Зазначимо, що Велика Британія не може конфіскувати фінанси російських бізнесменів, проти яких запроваджено санкції, але може блокувати спроби їхнього виведення або використання для оплати будь-яких послуг. А також – штрафувати за такі спроби обходу санкцій. Як повідомляє BBC, для пошуку та викриття незаконних фінансових схем під егідою британської поліції та Національного Кримінального Агентства (NCA) було створено спеціальне агентство "Клітка для Клептократії" (K-Cell). Фактично, місія підрозділу – ускладнювати життя підсанкційним олігархам, надбагатим бізнесменам, наближеним до Кремля.

Співробітники спецпідрозділу негайно почали проводити рейди до будинків російських мільйонерів. Агенти шукають докази незаконного виведення капіталів, що опинилися під санкціями.

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Про сам підрозділ відомо небагато. Така інформація, як: кількість агентів, їх методи роботи, джерела одержуваних ними відомостей – засекречена. Але дещо про "Клітку для Клептократії" все ж таки відомо.

Держава не має права вилучати гроші з банківських рахунків, але якщо агенти K-Cell виявляють їхню передачу або будь-яке використання – майно може бути заарештоване. При цьому заарештувати можуть не лише майно олігархів, а й усіх осіб, які причетні до реалізації їхніх фінансів. Так, наприклад, вже були отримані ордери на заморожування банківських рахунків британського бізнесмена Грема Бонем-Картера на підставі підозри, що кошти було отримано з активів Олега Дерипаски.

Місія K-Cell – ускладнювати життя підсанкціонним олігархам. Фото: National Crime Agency

Серед помічників олігархів можуть бути приватні банкіри, спеціалізовані консьєржі, бухгалтери, юристи та охоронці. Всі вони також перебувають під прицілом K-Cell.

NCA також взаємодіє з агентами з нерухомості та стежить за тим, як гроші можуть переміщатися через кордони, зокрема й за допомогою криптовалюти.

"Ми розслідуємо посібників, які підтримують угоди корумпованих еліт, та націлюємося на менш традиційні способи, що використовуються для приховування переміщення значних багатств, такі як продаж дорогих активів через аукціонні будинки", – розповів директор відділу розвідки NCA Стів Смарт.

В результаті рейдів K-Cell багаті росіяни почали масово відмовлятися від інвестицій у британські активи. Своєю чергою жителі країни також не бажають співпрацювати з олігархами з РФ через репутаційні збитки та можливі великі штрафи.

Через рейди K-Cell багаті росіяни почали масово відмовляються від інвестицій у британські активи. Фото: PA Images

Російські олігархи мали десятиліття, щоб приховати темне походження своїх грошей і укорінитися в британське життя, користуючись перевагами слабкого регулювання. Вторгнення Путіна в Україну звело нанівець їхнє спокійне, безбідне існування та призвело до фінансових труднощів. Наприклад, Абрамович був змушений продати "Челсі" через санкції, а Фрідман скаржився на відсутність можливості оплатити хатню робітницю та повечеряти в ресторані.

Михайло Фрідман не може оплатити хатню робітницю і повечеряти в ресторані. Фото: woman.ru

Чому Британія взялася за російських олігархів

Ще 2018 року вийшла доповідь Комітету із закордонних справ британського парламенту про капітали російських олігархів у Великій Британії – під назвою "Золото Москви". Згідно з документом, британська влада не прагнула всерйоз протидіяти агресивній політиці президента РФ Володимира Путіна та ігнорувала роль Лондона у "приховуванні коштів, отриманих внаслідок корупційних дій осіб, близьких до Кремля".

Місцеві ЗМІ часто вказували на існування в Лондоні "пральні" з відмивання грошей – системи, за допомогою якої російські олігархи через місцевих маклерів могли купувати дорогу нерухомість, використовуючи засоби сумнівного походження. Однак завдяки мільярдам доларів, вкладеним у Великій Британії, інтереси російських олігархів та впливових представників британського фінансового світу тісно переплелися. Російські олігархи в Лондоні забезпечували роботою безліч адвокатів, PR-консультантів, обслуговуючого персоналу, витрачали гроші в британських ресторанах, оплачували навчання дітей у британських школах. Вони стали важливою частиною надбагатого прошарку Лондона, і уряд заплющував очі на сумнівне походження грошей російських бізнесменів.

З початку конфлікту Росії із Україною ситуація різко змінилася. У січні поточного року, у зв'язку із загостренням кризи навколо України, глава британського МЗС Ліз Трасс заявила, що у разі вторгнення в Україну, Кремль сплатить високу ціну, а російським олігархам, що влаштувалися у Великій Британії, "ніде буде сховатися". Путін не прислухався та розв'язав війну, підставивши під фінансовий удар російських мільярдерів.

Ліз Трасс: "Кремль заплатить високу ціну, російським олігархам ніде сховатиметься". Фото: Reuters

Політолог Вадим Карасьов зазначає, що російські олігархи зі своїми грошима не представляють для Великої Британії ту цінність, що була раніше.

"Ще за правління Маргарет Тетчер (прем'єр-міністр Великої Британії у 1979-1990 роках) розвивалася ідея, що Лондон повинен стати фінансовим центром Європи та світу. Відтоді фінансові вливання в країну заохочувалися, з Росії гроші викачувалися у величезних кількостях. Чиновники та бізнесмени РФ грабували країну та переводили гроші в офшори, у тому числі британські. Але сьогодні політична та економічна ситуація змінилася", – каже "Сьогодні" експерт.

За словами Карасьова, Росія перестала бути партнером Європи та стала ворогом.

"Довелося вживати заходів, щоб перекрити кисень олігархам та викликати їхній тиск на Путіна", – каже він.

Крім того, змінилися і геополітичні та геоекономічні пріоритети Великої Британії.

"Лондон змінює своє позиціонування у світі, та й сам світ змінюється. Раніше глобалізація була пануванням фінансів. Нинішня епоха – це конкуренція військових потенціалів. Просте перекачування грошей із країни в країну сьогодні нікому не цікаве. Усі країни та Британія, зокрема, посилюють розвиток військово-промислового комплексу, збільшують оборонні бюджети. Росія також розвиває свій ВПК, тому удар по російських олігархах і російських грошах вигідний Британії", – підсумував Карасьов.

Вадим Карасьов: "Росія перестала бути партнером Британії та стала ворогом". Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у всьому світі продовжують конфісковувати яхти росіян, які потрапили під санкції, та розповідав, як олігархи намагаються уникнути цієї долі.

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