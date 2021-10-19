Дивом вижили всі. У Техасі розбився пасажирський літак (відео)

Жертв у авіакатастрофі, на щастя, немає/Колаж: Сьогодні
У Техасі, де нещодавно під час арешту сталася стрілянина, розбився пасажирський літак. На борту повітряного судна була 21 людина.
Про це повідомляє FOX News.
Деталі авіакатастрофи
Повітряне судно зазнало аварії в окрузі Воллер. Після падіння літак загорівся. На місце інциденту одразу прибули пожежники, які намагаються ліквідувати вогонь. Що стало причиною падіння — невідомо.
Що з пасажирами?
На щастя, всім пасажирам літака вдалося вибратися з салону. Травми отримала лише одна людина. На місці падіння повітряного судна працюють бригади швидкої допомоги.
Найчастіші причини авіакатастроф
- Умисні аварії (терористичні акти).
- Механічні пошкодження.
- Погодні умови.
- Людський фактор (помилка пілота).
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