У Росії розбився літак, багато загиблих: фото і відео з місця падіння

У Республіці Татарстан зазнав аварії легкомоторний літак, на борту якого перебували 23 людини. За попередньою інформацією, загинули близько 20 осіб. Про це повідомляє NEXTA.
Літак о 9 годині ранку вилетів з Мензелінська і майже відразу перестав виходити на зв'язок. На борту перебували 20 парашутистів і 2 члени екіпажу. За попередньою інформацією, 19 людей загинули, ще 3 людини отримали травми різного ступеня тяжкості.
У МВС РФ по Татарстану підтвердили падіння літака, але про кількість загиблих і постраждалих не повідомили.
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Очевидці розповіли, що літак летів низько над деревами, причому ніс був задертий, а хвіст опущений вниз. Потім став розвертатися над болотами, ще сильніше знижуватися і в результаті впав.
А джерело Інтерфаксу уточнило, що в літаку було 23 людини – 21 парашутист і два члени екіпажу.
Новини останніх авіакатастроф:
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- 23 вересня в Росії розбився літак Ан-26. Тоді катастрофа сталася в Хабаровському краї.
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