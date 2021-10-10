У Росії розбився літак, багато загиблих: фото і відео з місця падіння

Очевидці розповіли, що літак дивно летів і під час спроби розвернутися впав

Катастрофа літака з парашутистами в Татарстані. Колаж "Сьогодні"

У Республіці Татарстан зазнав аварії легкомоторний літак, на борту якого перебували 23 людини. За попередньою інформацією, загинули близько 20 осіб. Про це повідомляє NEXTA.

Літак о 9 годині ранку вилетів з Мензелінська і майже відразу перестав виходити на зв'язок. На борту перебували 20 парашутистів і 2 члени екіпажу. За попередньою інформацією, 19 людей загинули, ще 3 людини отримали травми різного ступеня тяжкості.

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Місце аварії літака. Фото: t.me/nexta_live

Літак впав на колоди. Фото: t.me/ENews112

У МВС РФ по Татарстану підтвердили падіння літака, але про кількість загиблих і постраждалих не повідомили.

Очевидці розповіли, що літак летів низько над деревами, причому ніс був задертий, а хвіст опущений вниз. Потім став розвертатися над болотами, ще сильніше знижуватися і в результаті впав.

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А джерело Інтерфаксу уточнило, що в літаку було 23 людини – 21 парашутист і два члени екіпажу.

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