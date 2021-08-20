Facebook, Twitter і LinkedIn блокують акаунти користувачів з Афганістану

Доступ до акаунтів обмежують через захоплення країни "Талібаном" / Фото: колаж "Сьогодні"

Компанії Facebook, Twitter і LinkedIn почали обмежувати доступ до облікових записів жителів Афганістану, щоб захистити їх від переслідування талібами, які захопили країну.

Про це повідомляє Reuters.

У компаніях прийняли подібні рішення після заяв правозахисних груп – вони стурбованість тим, що таліби можуть використовувати онлайн-платформи для відстеження цифрової історії афганців або їх соціальних зв'язків.

LinkedIn

У компанії повідомили, що сайт професійної соціальної мережі, що належить Microsoft, тимчасово приховав зв'язки своїх користувачів в Афганістані, щоб інші користувачі не могли їх бачити. Це зроблено з метою конфіденційності.

Facebook

Глава відділу політики безпеки Натаніель Глейхер повідомив, що Facebook запустив "інструмент в один клік" для користувачів в Афганістані, який дає можливість заблокувати аккаунт. Отже, люди, які не є друзями на Facebook, не зможуть бачити повідомлення в стрічці новин або ділитися фотографіями профілю афганців.

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Також компанія позбавила людей можливості шукати або переглядати списки друзів акаунтів в Афганістані.

Twitter

Компанія Twitter співпрацює з Архівом Інтернету для прискорення виконання прямих запитів на видалення архівних твітів. Також вона підтримує зв'язок з партнерами з громадянського суспільства для надання підтримки групам в країні. Але, якщо треті особи спробують отримати доступ до аккаунту користувача з Афганістану, то Twitter може тимчасово тимчасово зупинити роботу облікового запису, поки власник не зможе отримати доступ і видалити свій контент .

Крім того, соцмережа активно відстежує акаунти, пов'язані з урядовими організаціями, і може їх заблокувати до отримання додаткової інформації для підтвердження їх особи.

Що відбувається в Афганістані

Після того як США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столицю та більше 20 провінцій країни. А потім таліби увійшли в Кабул, який залишив президент країни.

Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі.

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