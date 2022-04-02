Інформації про мобілізацію військ Росії в Придністров'ї немає – МЗС Молдови

Молдова слідкує за ситуацією з безпекою в регіоні. / Фото: Колаж: Сьогодні
Молдова нині не має інформації, яка підтверджує мобілізацію російських військ у Придністров'ї.
Про це повідомило у Twitter МЗС Молдови.
Дії Молдови
"Влада продовжить моніторинг та обмін інформацією з нашими партнерами з метою забезпечення безпеки наших громадян", – заявили в МЗС.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що активізовано роботу із залученням підрозділів російських військ, що базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова, для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.
"Війська РФ та підрозділи так званої "Придністровської Молдавської Республіки" передислоковуються з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України", – сказали в Генштабі.