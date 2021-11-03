Катастрофа Ан-12 у Росії: серед загиблих могли бути українці

Екіпаж складався із громадян трьох країн. Фото: колаж "Сьогодні"

Екіпаж літака Ан-12, що розбився під Іркутськом, ймовірно, складався з громадян Білорусі, Росії та України.

Про це повідомляє БелТА з посиланням на авіакомпанію "Гродно".

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Авіаперевізник підтвердив, що це повітряне судно належить йому.

"Зараз усі обставини встановлюються. Імовірно, на борту було 7 осіб", – зазначили у компанії.

На місці катастрофи рятувальники знайшли поки що чотири трупи.

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Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний Штірліц) у своєму Telegram опублікував перелік тих, хто був на борту. За його даними, другим пілотом був українець Олег Щучко. Також у літаку був ще один українець Олександр Чуприненко.

Фото: t.me/a_shtirlitz

Реакція МЗС України

Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що інформація про можливу наявність громадян України на борту літака, який зазнав аварії в Росії, перевіряється.

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Що відомо

Літак, що прямував з Якутська до Іркутська, зник з радарів о 19:45 за місцевим часом, заходячи на друге коло. Надалі стало відомо, що він зазнав аварії в районі села Пивовариха і спалахнув. На борту повітряного судна перебували лише члени екіпажу.

За попередніми даними, Ан-12, що розбився, доставляв продукти на Чукотку.

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