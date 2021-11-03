Катастрофа Ан-12 у Росії: серед загиблих могли бути українці

Екіпаж складався із громадян трьох країн. Фото: колаж "Сьогодні"
Екіпаж літака Ан-12, що розбився під Іркутськом, ймовірно, складався з громадян Білорусі, Росії та України.
Про це повідомляє БелТА з посиланням на авіакомпанію "Гродно".
Авіаперевізник підтвердив, що це повітряне судно належить йому.
"Зараз усі обставини встановлюються. Імовірно, на борту було 7 осіб", – зазначили у компанії.
На місці катастрофи рятувальники знайшли поки що чотири трупи.
Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний Штірліц) у своєму Telegram опублікував перелік тих, хто був на борту. За його даними, другим пілотом був українець Олег Щучко. Також у літаку був ще один українець Олександр Чуприненко.
Реакція МЗС України
Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що інформація про можливу наявність громадян України на борту літака, який зазнав аварії в Росії, перевіряється.
Що відомо
Літак, що прямував з Якутська до Іркутська, зник з радарів о 19:45 за місцевим часом, заходячи на друге коло. Надалі стало відомо, що він зазнав аварії в районі села Пивовариха і спалахнув. На борту повітряного судна перебували лише члени екіпажу.
За попередніми даними, Ан-12, що розбився, доставляв продукти на Чукотку.
Новини останніх авіакатастроф:
- За серпень у Росії розбилися одразу три військові літаки.
- 12 вересня в Іркутській області Росії розбився пасажирський літак L-410, на якому разом із екіпажем летіли 16 осіб.
- 23 вересня у Росії розбився літак Ан-26. Тоді катастрофа сталася у Хабаровському краї.