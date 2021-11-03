Рухнув і спалахнув. У Росії знову розбився літак

Літак Ан-12 розбився під Іркутськом

Тих, хто вижив в авіакатастрофі, немає. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії під Іркутськом розбився літак Ан-12. На місце аварії прибули рятувальники, вони гасять пожежу.

Про це повідомляє Mash.

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Відомо, що лайнер зник із радара о 19:45 за місцевим часом, заходячи на друге коло. Він рухнув у районі села Пивовариха і спалахнув. Літак прямував від Якутська до Іркутська.

На борту вантажного літака перебувало 8 осіб. Загинули усі.

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