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Рухнув і спалахнув. У Росії знову розбився літак

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
3 листопада, 14:43
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Літак Ан-12 розбився під Іркутськом
Тих, хто вижив в авіакатастрофі, немає. Фото: колаж "Сьогодні"
Тих, хто вижив в авіакатастрофі, немає. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії під Іркутськом розбився літак Ан-12. На місце аварії прибули рятувальники, вони гасять пожежу.

Про це повідомляє Mash.

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Відомо, що лайнер зник із радара о 19:45 за місцевим часом, заходячи на друге коло. Він рухнув у районі села Пивовариха і спалахнув. Літак прямував від Якутська до Іркутська.

На борту вантажного літака перебувало 8 осіб. Загинули усі.

Авіакатастрофи в Росії почастішали

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