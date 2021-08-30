Лідер талібів прибув до Афганістану: готуються оголосити про створення інклюзивного уряду

Днями таліби оголосять про створення інклюзивного уряду. Фото: колаж "Сьогодні"
Представники захопившого Афганістан радикального руху "Талібан" запевняють, що ведуть переговори по створенню інклюзивного уряду республіки.
Про це повідомив представник руху Барак Альханафі в інтерв'ю пакистанському приватному телеканалу Geo News .
За його словами, вчора і сьогодні делегація Політичного управління Ісламського Емірату Афганістан (уряд талібів, що існувала з 1996 по 2001 рік) провела зустрічі з різними політичними діячами, старійшинами племен, журналістами та активістами країни.
"На засіданні делегація Політичного офісу запевнила всіх в гарантії безпеки, поінформувала про поточну ситуацію в країні і майбутній системі. Делегація також вислухала їхні думки і пропозиції, підкресливши, що для руху є пріоритетними єдність, безпека, процвітання і розвиток країни і народу", – зазначив Альханафі.
Тим часом прессекретар руху Забіулла Муджахід заявив, що інклюзивний уряд буде сформовано в найближчі дні.
"Талібан" сподівається, що протягом декількох днів буде оголошено про представницькому уряді в Афганістані, оскільки консультації з цього питання тривають", – заявив Муджахід в ЗМІ.
Він додав, що тривають зусилля з формування нового уряду на широкій основі в Афганістані, але деякі незначні перешкоди затримували цей процес.
"По-перше, раптовий вхід у Кабул і таке захоплення влади були несподіваними. Ми хочемо вести широкі переговори про формування уряду", – зазначив він.
Переговори ведуться з усіх аспектів нової адміністрації. Він висловив надію, що таліби зроблять офіційну заяву з цього приводу протягом декількох днів.
Лідер талібів прибув до Афганістану
Як повідомило видання Ariana News, лідер радикального руху "Талібан" мулла Хайбатулла Ахундзада прибув до Афганістану. У роки перебування сил США і їхніх союзників в Афганістані він переховувався в сусідньому Пакистані.
"Ахундзада знаходиться в провінції Кандагар вже чотири дні і обговорює з лідерами "Талібану" ситуацію в Афганістані і створення майбутньої системи управління", – повідомляє ЗМІ.
Ахундзада є третім після засновника руху мулли Умара і Ахтара Мансура керівником екстремістської організації. У 2013 році Ахтар Мансур оголосив про смерть мулли Умара і був призначений його наступником. Мансур був убитий в 2016 році ударом з американського безпілотника, після чого Хайбатулла Ахундзада був оголошений главою талібів.
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