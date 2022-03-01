Медведєв почав загрожувати війною країні ЄС

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Заступник голови Ради Безпеки РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв договорився до погроз війни на адресу Франції.

"Там якийсь французький міністр сьогодні сказав, що вони оголосили нам економічну війну. Стежте за своїми словами, панове! І не забувайте, що економічні війни в історії людства часто переростали в справжні", — написав він на своїй сторінці в Twitter.

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Раніше Медведєв пригрозив Європі накрутити ціни на газ до 2 тисяч євро через зупинку Німеччиною сертифікації "Північного потоку – 2". Цю його заяву висміяли у соціальних мережах.

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