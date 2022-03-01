Медведєв почав загрожувати війною країні ЄС

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Заступник голови Ради Безпеки РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв договорився до погроз війни на адресу Франції.
"Там якийсь французький міністр сьогодні сказав, що вони оголосили нам економічну війну. Стежте за своїми словами, панове! І не забувайте, що економічні війни в історії людства часто переростали в справжні", — написав він на своїй сторінці в Twitter.
Раніше Медведєв пригрозив Європі накрутити ціни на газ до 2 тисяч євро через зупинку Німеччиною сертифікації "Північного потоку – 2". Цю його заяву висміяли у соціальних мережах.
Санкції проти Росії
- 28 лютого був опублікований список із 26 відомих росіян, проти яких Європейський Союз запровадив персональні санкції
- Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, що включають Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії чи Міністерство фінансів РФ.
- США запровадили санкції проти банків РФ, де більше трильйона доларів. Великі банки від'єднають від американської фінансової системи. Також ЄС та Велика Британія запровадили санкції особисто проти Путіна та Лаврова – їхні рахунки будуть заморожені.
- Євросоюз також запровадив санкції проти Центробанку РФ. Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами, і навіть активами за Центральний банк Росії. Велика Британія також запроваджує санкції проти Центробанку РФ
- Окрім того, Європа закрила небо для російських літаків. Росіяни тепер не можуть вилетіти ні до Європи, ні вилетіти з європейських країн додому. А російські пропагандистські канали відключають від мовлення в Європі.