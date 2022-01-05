Президент Казахстану запланував відставку уряду — ЗМІ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв може виконати одну з вимог протестувальників/Фото: egemen.kz, NUZ.KZ, колаж: "Сьогодні"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, де зараз проходять протести в зв'язку підвищення ціни на скраплений газ, планує зранку 5 січня оголосити про відставку уряду.

Про це повідомляє портал Zakon.kz.

Деталі

"Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв планує вранці оголосити про відставку уряду", — йдеться в повідомленні.

Події у Казахстані

У Казахстані на вулиці вийшли тисячі протестувальників , які незадоволені зростанням цін на газ. Поліція у відповідь застосувала чинність. Протести охопили майже весь Казахстан від великих міст до невеликих сіл. Наймасовішими виявилися акції в Атирау (тут вийшло понад 5 тисяч людина), Актобе, Уральську. В Алмати, Астані, Шимкенті, Уральську, Талдикоргані поліція затримувала протестувальників, Алмати – особливо жорстко.

, які незадоволені зростанням цін на газ. Поліція у відповідь застосувала чинність. Протести охопили майже весь Казахстан від великих міст до невеликих сіл. Наймасовішими виявилися акції в Атирау (тут вийшло понад 5 тисяч людина), Актобе, Уральську. В Алмати, Астані, Шимкенті, Уральську, Талдикоргані поліція затримувала протестувальників, Алмати – особливо жорстко. Згодом до протестуючого народу звернувся президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Він закликав людей не піддаватися на провокації та відмовився йти у відставку.

країни Касим-Жомарт Токаєв. Він закликав людей не піддаватися на провокації та відмовився йти у відставку. Незабаром в країні протестувальники почали підпалювати поліцейські машини , а спецназ пішов у наступ зі стріляниною.

, а спецназ пішов у наступ зі стріляниною. Крім того, військовим довелося тікати на БТР та іншій техніці, оскільки люди нападали на них з "голими руками", а також кидали все, що було поруч в транспортні засоби.

Читайте також