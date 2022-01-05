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Президент Казахстана запланировал отставку правительства — СМИ

Владимир Козырь
5 января, 01:55
Отставка правительства была одним из требований протестующих

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев может выполнить одно из требований протестующих/Фото: egemen.kz, NUZ.KZ, коллаж: "Сегодня"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, где сейчас проходят протесты в связи повышения цены на сжиженный газ, планирует утром 5 января объявить об отставке правительства.

Об этом сообщает портал Zakon.kz.

Детали

"Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев планирует утром объявить об отставке правительства", — говорится в сообщении.

События в Казахстане

  • В Казахстане на улицы вышли тысячи протестующих, которые недовольны ростом цен на газ. Полиция в ответ применила силу. Протесты охватили почти весь Казахстан – от крупных городов до небольших сел. Самыми массовыми оказались акции в Атырау (здесь вышло более 5 тысяч человек), Актобе, Уральске. В Алматы, Астане, Шымкенте, Уральске, Талдыкоргане полиция задерживала протестующих, в Алматы – особенно жестко.
  • Впоследствии к протестующему народу обратился президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он призвал людей не поддаваться на провокации и отказался уходить в отставку.
  • Вскоре в стране протестующие начали поджигать полицейские машины, а спецназ пошел в наступление со стрельбой.
  • Кроме того, военным пришлось бежать на БТР и другой технике, поскольку люди нападали на них с "голыми руками", а также бросали все, что было рядом в транспортные средства.

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