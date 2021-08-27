Через вибухи у Кабулі загинули понад 70 людей, десятки поранені

Вибух в аеропорту Кабула забрав життя 13 людей. Поранених понад 50 осіб / Колаж "Сегодня"

У результаті вибухів у столиці Афганістану Кабулі в четвер, 26 серпня, загинули щонайменше 72 людини і 158 постраждали.

Про це з посиланням на американських і афганських чиновників повідомив телеканал Al Arabiya.

На цей момент відомо, що відповідальність за кілька терактів взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава"(ІДІЛ).

Загалом у четвер в афганській столиці прогриміло принаймны чотири вибухи – два перші у аеропорту і біля готелю Baron, де було багато іноземців, зокрема громадян Британії та США. Перший вибух влаштував смертник, потім вибухнув замінований автомобіль.

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Пізніше пролунало ще два вибухи. Таліби стверджують, що останній був контрольованим – його провели американські військові, знищуючи боєприпаси.

Зазначимо, у Пентагоні вже заявили, що під час терактів загинули 12 військовослужбовців США і щонайменше 15 отримали поранення.

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