Через вибухи у Кабулі загинули понад 70 людей, десятки поранені

Вибух в аеропорту Кабула забрав життя 13 людей. Поранених понад 50 осіб / Колаж "Сегодня"
У результаті вибухів у столиці Афганістану Кабулі в четвер, 26 серпня, загинули щонайменше 72 людини і 158 постраждали.
Про це з посиланням на американських і афганських чиновників повідомив телеканал Al Arabiya.
На цей момент відомо, що відповідальність за кілька терактів взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава"(ІДІЛ).
Загалом у четвер в афганській столиці прогриміло принаймны чотири вибухи – два перші у аеропорту і біля готелю Baron, де було багато іноземців, зокрема громадян Британії та США. Перший вибух влаштував смертник, потім вибухнув замінований автомобіль.
Пізніше пролунало ще два вибухи. Таліби стверджують, що останній був контрольованим – його провели американські військові, знищуючи боєприпаси.
Зазначимо, у Пентагоні вже заявили, що під час терактів загинули 12 військовослужбовців США і щонайменше 15 отримали поранення.
Що було раніше
- Після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столиці понад 20 провінцій країни.
- 13 серпня 2021 року таліби увійшли в Кабул. Після нетривалих переговорів з країни полетів президент Ашраф Гані.
- Десятки тисяч афганців покинули свої домівки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.
- 19 серпня люди все ще продовжували спроби прорватися в аеропорт Кабула – єдине місце в країні, яка не контролюють ісламісти. Бойовики відкривали по людях вогонь.