Путін помиляється, якщо думає, що США втратять інтерес до України – Байден

США й надалі всіляко підтримуватимуть Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін, швидше за все, вважає, що Захід втратить інтерес до України і перестане їй допомагати, але це не так. Про це на своїй сторінці у Twitter написав американський лідер Джо Байден

"Поки що Росія продовжує жорстоко поводитися з Україною, Путін робить ставку на те, що ми втратимо до неї інтерес. Він робить ставку на те, що західна єдність впаде. Ми ще раз доведемо, що він помилявся", – написав Байден.

За його словами, єдність усередині Америки, а також єдність країни з партнерами, союзниками та українським народом надсилає Путіну безпомилковий сигнал про те, що йому ніколи не вдасться окупувати всю Україну.

"Цього не станеться", – сказав президент США.

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