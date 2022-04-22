Путин ошибается, если думает, что США утратят интерес к Украине – Байден

США и дальше будут всячески поддерживать Украину / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент РФ Владимир Путин скорее всего считает, что Запад потеряет интерес к Украине и перестанет ей помогать, но это не так. Об этом на своей странице в Twitter написал американский лидер Джо Байден.
"Пока Россия продолжает жестоко обращаться с Украиной, Путин делает ставку на то, что мы потеряем к ней интерес. Он делает ставку на то, что западное единство рухнет. Мы еще раз докажем, что он ошибался", – написал Байден.
По его словам, единство внутри Америки, а также единство страны с партнерами, союзниками и украинским народом посылает Путину безошибочный сигнал о том, что ему никогда не удастся оккупировать всю Украину.
"Этого не произойдет", – сказал президент США.
Помощь США
- Байден всяческими способами пытается избежать Третьей мировой войны, но защищать интересы стран-членов НАТО все же будет.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что в ближайшее время США объявят о новом этапе помощи для Украины в области безопасности.
- Штаты передадут Украине разведывательные данные, которые помогут нашей армии атаковать военные части противника на оккупированных территориях.
- Администрация президента США предоставит Украине дополнительное оружие, боеприпасы и другую помощь в области безопасности на 800 миллионов долларов.