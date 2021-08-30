Ракетний удар США по Кабулу. Кількість жертв зросла до 12

У регіоні були знищені два транспортних засоби і частково зруйнований житловий будинок / Фото: колаж "Сьогодні"

У Кабулі до 12 зросла кількість жертв ракетного удару, який Збройні сили США завдали в неділю, 29 серпня.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Інцидент стався в кабульському районі Хаджі-Горба, який примикає до злітно-посадкової смуги аеропорту. Там були знищені два транспортних засоби і частково зруйнований житловий будинок.

За даними афганських ЗМІ, більшість жертв були членами однієї сім'ї. Семеро загиблих – діти у віці від двох до десяти років.

Представник Центрального командування ВС США Вільяма Урбан, заявив, що завдяки авіаудару вдалося усунути загрозу з боку угруповання Ісламська держава в Хорасані. Вона є відгалуженням екстремістської організації Ісламська держава.

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Американські військові проводять перевірки через повідомлення про загибель мирних жителів при авіаударі в Кабулі.

Теракт в аеропорту Кабула

26 серпня біля аеропорту Кабула сталися два вибухи. В результаті загинули афганці, які намагалися покинути Афганістан, і американські військові.

Вибух здійснив терорист-смертник. Ще одна людина відкрила безладну стрілянину. Відповідальність взяла на себе терористична організація "Ісламська держава Іраку і Леванту"(ІДІЛ).

Американський президент Джо Байден пообіцяв покарати ІДІЛ за вибухи в Афганістані і заявив, що США не зупинять евакуацію і доведуть до кінця свою місію. Він уточнив, що США завдадуть удару по терористах саме там, де і коли їм буде зручно.

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