Ракетный удар США по Кабулу. Количество жертв возросло до 12

В регионе были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом / Фото: коллаж "Сегодня"

В Кабуле до 12 возросло количество жертв ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли в воскресенье, 29 августа.

Об сообщает Al Jazeera.

Инцидент произошел в кабульском районе Хаджи-Бугра, который примыкает к взлетно-посадочной полосе аэропорта. Там были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом.

По данным афганских СМИ, большинство жертв было членами одной семьи. Семеро погибших – дети в возрасте от двух до десяти лет.

Представитель Центрального командования ВС США Уильяма Урбан, заявивл что благодаря авиаудару удалось устранить угрозу со стороны группировки Исламское государство в Хорасане. Она является ответвлением экстремистской организации Исламское государство.

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Американские военные проводят проверки из-за сообщений о гибели мирных жителей при авиаударе в Кабуле.

Теракт в аэропорту Кабула

26 августа возле аэропорта Кабула произошло два взрыва. В результате погибли афганцы, которые пытались покинуть Афганистан, и американские военные.

Взрыв произвел террорист-смертник. Еще один человек открыл беспорядочную стрельбу. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Американский президент Джо Байден пообещал наказать ИГИЛ за взрывы в Афганистане и заявил, что США не остановят эвакуацию и доведут до конца свою миссию. Он уточнил, что США нанесут удар по террористам именно там, где и когда им будет удобно.

Напомним, что: