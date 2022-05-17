Сенат США підтримав довгоочікувану допомогу Україні: що відомо

Процедурне голосування передбачає ухвалення Сенатом США закону вже у середу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сенат Сполучених Штатів Америки переважною більшістю голосів проголосував за надання допомоги Україні в розмірі 40 мільярдів доларів. Там також підкреслили широку підтримку нашій країні від республіканців і демократів.

Про це пише Bloomberg.

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Допомога Україні

Як зазначається, процедурне голосування передбачає ухвалення Сенатом закону вже в середу, якщо всі законодавці погодяться відмовитися від правил дебатів. Це відправить його на підпис президенту США Джо Байдену, якщо не буде внесено жодних змін.

Зазначимо, що пакет військової та гуманітарної допомоги підтримав сенатор Ренд Пол, республіканець від Кентуккі, який нещодавно заблокував документ. Зміни, яких домагався Пол, передбачали створення спеціального генерального інспектора, який стежитиме за тим, як витрачається військова допомога Україні.

Сенатор сказав журналістам, що остаточне голосування, ймовірно, відбудеться в четвер.

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Варто зауважити, що громадська підтримка допомоги Україні "залишається стабільною та сильною". Опитування університету Монмута в понеділок, 16 травня, показало, що 77% американців підтримують відправлення зброї в Україну.

Нагадаємо, журналіст Джек Детч повідомив, що США передали Україні три вертольоти Мі-17. Вони вже прибули до нашої країни та виконують бойові завдання.

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