Сенат США поддержал долгожданную помощь Украине: что известно

Процедурное голосование предполагает принятие Сенатом США закона уже в среду. / Фото: Bloomberg, Коллаж: Сегодня

Сенат Соединенных Штатов Америки подавляющим большинством голосов проголосовал за оказание помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Там также подчеркнули широкую поддержку нашей стране от республиканцев и демократов.

Об этом пишет Bloomberg.

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Помощь Украине

Как отмечается, процедурное голосование предполагает принятие Сенатом закона уже в среду, если все законодатели согласятся отказаться от правил прений. Это отправит его на подпись президенту США Джо Байдену, если не будут внесены никакие изменения.

Примечательно, что пакет военной и гуманитарной помощи поддержал сенатор Рэнд Пол, республиканец от Кентукки, который недавно заблокировал документ. Изменения, которые добивался Пол, предполагали создание специального генерального инспектора, который будет следить за тем, как тратится военная помощь Украине.

Сенатор сказал журналистам, что окончательное голосование предположительно состоится в четверг.

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Стоит отметить, что общественная поддержка помощи Украине "остается стабильной и сильной". Опрос университета Монмута в понедельник, 16 мая, показал, что 77% американцев поддерживают отправку оружия в Украину.

Напомним, журналист Джек Детч сообщил, что США передали Украине три вертолета Ми-17. Они уже прибыли в нашу страну и выполняют боевые задачи.

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