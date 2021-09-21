Буде жити, але залишився калікою: у стрільця з Пермі сильно пошкоджена печінка і ампутована нога

Тимур Бекмансурова оперували близько чотирьох годин і ампутували ліву ногу до коліна. Колаж: "Сьогодні"

18-річний Тимур Бекмансуров, який влаштував стрілянину в Пермському держуніверситеті, досі не прийшов до тями. Його оперували близько чотирьох годин і ампутували ліву ногу до коліна.

Про це повідомили в Telegram-каналі Shot.

Лікарі вважають, що великої загрози його життю немає, хоча через множинні поранення можуть відмовити нирки. Оскільки Бекмансуров під час затримання не здав зброю, поліцейські випустили в нього вісім куль. Лікарі оцінюють його стан як украй важкий.

"У Бекмансурова сильно пошкоджені печінка і кишечник. Медики ввели його в медикаментозний сон через нестабільний стан. Найближчим часом допитати затриманого не вийде", – інформують журналісти.

Який мотив нападу

В одній з публікацій в соцмережі 18-річний хлопець поетапно розповідав, як планує влаштувати стрілянину в місцевому виші.

"Те, що відбулося, не є терактом (принаймні з юридичного погляду). Я не перебував в екстремістських організаціях, був не релігійний і аполітичний. Ніхто не знав про те, що я збирався зробити, всі дії я проводив самостійно. Напевно, пишу це для спрощення роботи СК або тих, хто буде все це розгрібати. По ходу буду дописувати свої думки, а тепер почну з хронології своїх дій... Думав про це давно, йшли роки, і я зрозумів, що настав час зробити те, про що я мріяв", – йдеться в повідомленні.

За словами зловмисника, він давно відкладав гроші на купівлю вогнепальної зброї, а до березня 2021-го зібрав потрібну суму.

Згідно з його дописом, спочатку для нападу він вибрав свою колишню школу, але в підсумку змінив ціль. Після ретельного відбору стрілок зупинився на Пермському університеті через велику кількість корпусів.

Після стрілянини адміністрація забороненої в Україні соцмережі "ВКонтакте" заблокувала сторінку ймовірного стрільця.

Що відомо про стрілянину