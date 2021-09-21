Буде жити, але залишився калікою: у стрільця з Пермі сильно пошкоджена печінка і ампутована нога

Тимур Бекмансурова оперували близько чотирьох годин і ампутували ліву ногу до коліна. Колаж: "Сьогодні"
18-річний Тимур Бекмансуров, який влаштував стрілянину в Пермському держуніверситеті, досі не прийшов до тями. Його оперували близько чотирьох годин і ампутували ліву ногу до коліна.
Про це повідомили в Telegram-каналі Shot.
Лікарі вважають, що великої загрози його життю немає, хоча через множинні поранення можуть відмовити нирки. Оскільки Бекмансуров під час затримання не здав зброю, поліцейські випустили в нього вісім куль. Лікарі оцінюють його стан як украй важкий.
"У Бекмансурова сильно пошкоджені печінка і кишечник. Медики ввели його в медикаментозний сон через нестабільний стан. Найближчим часом допитати затриманого не вийде", – інформують журналісти.
Який мотив нападу
В одній з публікацій в соцмережі 18-річний хлопець поетапно розповідав, як планує влаштувати стрілянину в місцевому виші.
"Те, що відбулося, не є терактом (принаймні з юридичного погляду). Я не перебував в екстремістських організаціях, був не релігійний і аполітичний. Ніхто не знав про те, що я збирався зробити, всі дії я проводив самостійно. Напевно, пишу це для спрощення роботи СК або тих, хто буде все це розгрібати. По ходу буду дописувати свої думки, а тепер почну з хронології своїх дій... Думав про це давно, йшли роки, і я зрозумів, що настав час зробити те, про що я мріяв", – йдеться в повідомленні.
За словами зловмисника, він давно відкладав гроші на купівлю вогнепальної зброї, а до березня 2021-го зібрав потрібну суму.
Згідно з його дописом, спочатку для нападу він вибрав свою колишню школу, але в підсумку змінив ціль. Після ретельного відбору стрілок зупинився на Пермському університеті через велику кількість корпусів.
Після стрілянини адміністрація забороненої в Україні соцмережі "ВКонтакте" заблокувала сторінку ймовірного стрільця.
Що відомо про стрілянину
- Тимур Бекмансуров потрапив до навчального закладу і влаштував стрілянину близько 11-ї ранку в понеділок, 20 вересня. Інцидент стався в одному з корпусів Пермського державного університету. Деякі викладачі та студенти закрилися в аудиторіях. У Мережі поширюють відео, як студенти тікають з будівлі через вікна.
- У Мережу потрапили кадри нападу: Бекмансуров добивав поранених на підлозі.
- Нападника ліквідували. Зброя, з якої він стріляв, не травматична.
- Через стрілянину в університеті Пермі загинули 6 осіб.