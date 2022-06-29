Трамп планував очолити озброєний штурм Капітолію – що відомо

Дональд Трамп винуватець штурму Капітолію у 2021 році. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній президент США Дональд Трамп збирався очолити озброєний штурм Капітолію у 2021 році. Сам політик все заперечує, називаючи звинувачення проти нього – "хворими" та "шахрайськими".

Про це пише Reuters з посиланням на Кессіді Хатчінсон, яка була головним помічником тодішнього глави адміністрації Білого дому Марка Медоуза, передає Telegram-канал "Сьогодні".

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Серйозне звинувачення

Колишній президент США Дональд Трамп не лише розпорядився прибрати магнітні рамки детекторів металу на вході до Капітолію 6 січня 2021 року, коли мітинг протесту переріс у збройне зіткнення поліції зі озброєними прихильниками Трампа, які захопили будівлю Конгресу США. Начебто він ще й особисто збирався очолити бунт.

Дозволив пронести зброю до Конгресу

Після того, як за розпорядженням Трампа служба безпеки припинила огляд демонстрантів, що зібралися, їм вдалося пронести до будівлі Конгресу зброю, зокрема гвинтівки типу AR-15.

Нагадаємо, що прихильники Трампа пішли на штурм Капітолію, щоб зірвати збори конгресменів, які того дня мали підтвердити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

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Вимагав везти його до Капітолію

Також Хатчінсон сказала, що Трамп боровся з агентами секретної служби, які намагалися утримати президента, який програв, коли той рвався приєднатися до ходи своїх прихильників. І коли його таки посадили в лімузин, 45-й президент вчепився мертвою хваткою в кермо автомобіля, вимагаючи везти його назад.

Найближче оточення було в курсі

Про бунт, що готується, нібито знали також Медоуз і адвокат Трампа Рудольф Джуліані. Сам Трамп все заперечує, називаючи звинувачення проти нього – "хворими" та "шахрайськими".

Штурм Капітолію

6 січня під час затвердження Конгресом результатів президентських виборів тисячі прихильників Трампа організували штурм Капітолію, внаслідок чого засідання парламентаріїв було перервано. Це спричинило заворушення і прорив поліцейського кордону перед Капітолієм. В результаті п'ятеро людей загинули , а стосовно самого Трампа розпочали процедуру імпічменту.

, а стосовно самого Трампа розпочали процедуру імпічменту. Суд у Сполучених Штатах засудив 49-річну жінку з Індіани до трьох років умовно за участь у штурмі Капітолію.

В США суд оголосив вирок ще одному підозрюваному у штурмі Капітолію. Суддя зменшив строк до восьми місяців в'язниці, тому що підсудний одразу визнав свою провину та не брав участі у насильстві.

ще одному підозрюваному у штурмі Капітолію. Суддя зменшив строк до восьми місяців в'язниці, тому що підсудний одразу визнав свою провину та не брав участі у насильстві. Винуватець штурму будівлі Конгресу США (Капітолій) регулярно писав у соцмережах про те, що стосовно нього проводять операції американські спецслужби, і міг страждати від психічного розладу.

Раніше ми розповідали, що колишній президент США Дональд Трамп робить різкі заяви щодо війни в Україні, розпочатої Російською Федерацією 24 лютого.