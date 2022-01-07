У Казахстані триває зачистка – загиблих дедалі більше

Серед силовиків загинуло 18 людей. Фото: колаж "Сьогодні"

У Казахстані внаслідок спецоперацій силовиків 6–7 січня було вбито 26 мітингувальників, ще 18 отримали поранення.

Про це повідомив державний телеканал "Хабар 24" з посиланням на МВС Казахстану.

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"У країні ліквідовано 26 злочинців", – йдеться у повідомленні.

Також уточнюється, що станом на ранок 7 січня було затримано понад 3 тис. осіб.

"Всі будівлі міських та районних акіматів, а також відділень поліції в республіці взяті під контроль", – йдеться у повідомленні.



"Хабар 24" пише також, що 18 співробітників силових структур загинули, 748 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії постраждали.



За даними МОЗ Казахстану на 6 січня, внаслідок заворушень у країні постраждало понад 1 тис. осіб, близько 400 госпіталізовано. Чи входять силовики до цього числа, не уточнювалося.

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Також є інформація, що загиблих понад 100, про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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