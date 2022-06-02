У Росії знову погрожують вдарити по Києву

Медведєв заявив, що РФ може атакувати Київ/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії знову погрожують Києву. Цього разу в Москві заявили, що можуть вдарити по столиці, якщо Україна атакує Росію.

Про це заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв розповів в інтерв'ю телеканалу "Al Jazeera".

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Медведєв прокоментував поставки Києву американських ракетних систем залпового вогню HIMARS і повідомив про те, якою буде реакція Москви, якщо українські військові завдадуть удару по території країни-окупанта.

"Не залишиться іншого вибору, окрім як діяти на поразку центрів прийняття рішень", — сказав Медведєв.

Він додав, що це "абсолютно очевидно" і про це вже було сказано раніше. За його словами, удар зі сторони РФ стосуватиметься Міністерства оборони України та Генерального штабу.

Загроза ядерного удару

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