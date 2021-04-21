Чехія поставила Росії ультиматум через видворення дипломатів

У Росії залишається зараз тільки п'ять представників Чехії з дипломатичним статусом і робота посольства практично паралізована

Чехія вимагає від Росії переглянути рішення вислати з країни 20 співробітників чеського посольства, оскільки зараз у посольстві Чеської Республіки в РФ залишилося лише п’ятеро людей.

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Про це заявив новопризначений глава МЗС Чехії Якуб Кулганек послу Росії в Празі Олександру Змєєвському, передає "Радіо Свобода".

Міністр пригрозив, що якщо до полудня четверга, 22 квітня, Росія не виконає згадану вимогу, Чехія вишле з країни ще кількох співробітників російського посольства, щоб їх залишилося не більше, ніж зараз у Росії чеських дипломатів.

За інформацією видання, у Росії зараз залишилося тільки п’ять співробітників посольства Чехії з дипломатичним статусом і його робота практично паралізована.

Напередодні чеські ЗМІ повідомляли, що Міністерство закордонних справ Чехії має намір 21 квітня оголосити про висилку ще кількох російських дипломатів.

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Нагадаємо, 17 квітня чеська влада заявила про висилку з Праги 18 співробітників російського посольства, яких ідентифікували як агентів російських спецслужб під дипломатичним прикриттям, у відповідь Росія видворила з країни 20 чеських дипломатів.

У Чехії вважають, що російські спецслужби причетні до вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце на південному сході країни. Йдеться про інцидент, який стався 16 жовтня 2014 року і в результаті якого загинули дві людини.

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