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Євросоюз продовжив антиросійські санкції. Що заборонено

12 липня 2021 12:40

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Крім економічних санкцій, продовжили обмеження ще й за окупацію Криму

Нові санкції будуть діяти до 2022 року / Фото: колаж "Сегодня"

Нові санкції будуть діяти до 2022 року / Фото: колаж "Сегодня"

У понеділок, 12 липня, Євросоюз продовжив санкції проти цілих секторів російської економіки через російську агресію на території України.

Про це повідомив у Twitter журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвак.

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Крім економічних санкцій, Евсоюз продовжив обмеження за незаконну анексію Росією Криму та навмисну дестабілізацію політично-соціальної ситуації в Україні.

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Отже, санкції:

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  • обмежують доступ Росії до певних технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі;
  • забороняють пряме або непряме ввезення, вивезення або передачу всіх матеріалів, пов'язаних з обороною;
  • встановлюють заборону на товари подвійного призначення для військового використання і кінцевих споживачів у Росії;
  • забороняють форми фінансової допомоги і посередницьких послуг стосовно російських фінансових установ;
  • обмежують доступ до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для певних російських банків і компаній.

Санкції діятимуть до 31 січня 2022 року.

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Як ми писали раніше, за підсумками Євросаміту, який пройшов 25 червня, лідери ЄС закликали Росію цілком взяти на себе відповідальність за забезпечення повного виконання Мінських угод.

До речі, на саміті відхилили ідею Франції та Німеччини провести саміт ЄС – Росія з прямими переговорами керівництва Євросоюзу з президентом РФ Володимиром Путіним. Проти цієї ініціативи також виступала Україна.

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