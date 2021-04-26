Коронавірус сповільнився: Франція вперше за місяць послабила карантин

Після понад трьох тижнів локдауну у Франції почали послаблювати карантинні заходи, відкривши початкові школи і дитячі сади.

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Про це повідомляє Associated Press.

Французька влада перенесла великодні канікули та з 5 квітня закрила школи, аби уповільнити поширення коронавірусу.

Рішення їх відкрити було прийнято на тлі обнадійливої тенденцію до зниження захворюваності коронавірусом в країні – минулого тижня вже фіксували 30 тисяч випадків COVID-19 проти 40 тисяч випадків тижнем напередодні.

Надалі очікуються нові послаблення:

з наступного тижня скасують обмеження на поїздки всередині країни;

з середини травня поступово відкриються магазини товарів не першої необхідності, деякі культурні майданчики, а також тераси ресторанів і кафе.

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Водночас діючу з 19:00 до 6:00 комендантську годину скасовувати поки що не збираються.

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"Ми збираємося поступово відкриватися. Ми робитимемо це дуже повільно, аби не допустити нового поширення [інфекції – ред.]", – сказав президент Франції Еммануель Макрон, відвідавши 26 квітня одну зі шкіл в комуні Мелун під Парижем.

Еммануель Макрон. Фото: Thibault Camus/REUTERS

Він покладає великі надії на національну імунізаційна кампанію – принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу вже отримали понад 14 мільйонів осіб, або близько 26% дорослого населення країни. Як ми вже писали, пункт з вакцинації від COVID-19 відкрили навіть в паризькому Діснейленді.

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Нагадаємо, що Франція стала першою в Євросоюзі країною, де в тестовому режимі запустили цифрові туристичні COVID-паспорти.

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