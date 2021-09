Сміттєва криза або як бельгійці вивалили 90 000 тонн мотлоху на шосе

Покинуте шосе в східній Бельгії засипано кілометрами сміття. Зламані холодильники, меблі, штори, іграшки, електроніка, – все це було звезені сюди з десятків населених пунктів, які постраждали під час недавніх повеней.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" з місця подій.

Після того, як рятувальники розібрали завали – залишилося вивезти сміття. Однак існуючі в країні полігони на таке навантаження не розраховані. У 100 км від столиці – під Льежем, сміття звалюють прямо на шосе.

Шосе вже майже повністю засипано кілометрами заваленого сміття. 90 000 тон побутового сміття, що тягнеться на вісім кілометрів.

За планом, близько 40% сміття буде спалено, і ще 60% перероблено, на це піде не менше дев'яти місяців.

Дорожнє покриття запобігає просочування токсичних відходів в верхній шар грунту. Полігон охороняють від мародерів: в пошуках чого-небудь придатного вони разворошат гори сміття, збільшивши екологічне навантаження на навколишню місцевість.

Крім того, фахівці з боротьби з шкідниками регулярно досліджують цю восьмикілометрову ділянку, позбавляючись від щурів, а вантажівки розбризкують воду, щоб знизити рівень пилу і запахів.

Раніше ми повідомляли, що Бельгію накрила повінь. У результаті загинула щонайменше 31 людина, 163 людини досі вважаються зниклими безвісти.

