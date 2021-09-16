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Сміттєва криза або як бельгійці вивалили 90 000 тонн мотлоху на шосе

Юрій Гула Юрій Гула кореспондент Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
16 вересня, 16:33
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За планом, близько 40% сміття буде спалено, і ще 60% перероблено, на це піде не менше дев'яти місяців
Після повені в Бельгії шосе використовують як смітник. Колаж: "Сьогодні"
Після повені в Бельгії шосе використовують як смітник. Колаж: "Сьогодні"

Покинуте шосе в східній Бельгії засипано кілометрами сміття. Зламані холодильники, меблі, штори, іграшки, електроніка, – все це було звезені сюди з десятків населених пунктів, які постраждали під час недавніх повеней.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" з місця подій.

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Після того, як рятувальники розібрали завали – залишилося вивезти сміття. Однак існуючі в країні полігони на таке навантаження не розраховані. У 100 км від столиці – під Льежем, сміття звалюють прямо на шосе.

Шосе в східній Бельгії засипано кілометрами сміття
Шосе в східній Бельгії засипано кілометрами сміття / Фото: Сьогодні

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Шосе вже майже повністю засипано кілометрами заваленого сміття. 90 000 тон побутового сміття, що тягнеться на вісім кілометрів.

За планом, близько 40% сміття буде спалено, і ще 60% перероблено, на це піде не менше дев'яти місяців.

На шосе знаходиться близько 90 000 тон побутового сміття
На шосе знаходиться близько 90 000 тон побутового сміття / Фото: Сьогодні

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Дорожнє покриття запобігає просочування токсичних відходів в верхній шар грунту. Полігон охороняють від мародерів: в пошуках чого-небудь придатного вони разворошат гори сміття, збільшивши екологічне навантаження на навколишню місцевість.

Крім того, фахівці з боротьби з шкідниками регулярно досліджують цю восьмикілометрову ділянку, позбавляючись від щурів, а вантажівки розбризкують воду, щоб знизити рівень пилу і запахів.

Повінь в Бельгії

Раніше ми повідомляли, що Бельгію накрила повінь. У результаті загинула щонайменше 31 людина, 163 людини досі вважаються зниклими безвісти.

Влада має намір продовжувати пошуки зниклих, а також зосередить увагу на усуненні наслідків повені та оцінці матеріальних збитків.

В особливо постраждалих регіонах на півдні і сході країни поліцейські ходять від дверей до дверей, щоб розшукати потерпілих від повені, оскільки багато людей не можуть вийти на зв'язок і зарядити мобільні телефони.

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