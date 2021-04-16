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Польща солідарна з США: три співробітника посольства РФ оголошені персонами нон-ґрата

16 квітня, 03:43

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У Варшаві вручили послу Росії Сергію Андрєєву ноту співробітникам через їх діяльність, яка шкодить Польщі

Польща висловила солідарність з США у зв'язку з введенням санкцій проти РФ, і оголосила трьох співробітників російського посольства у Варшаві персонами нон-ґрата.

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Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ Польщі.

Так, МЗС Польщі викликав посла Росії Сергія Андрєєва і вручив йому ноту про визнання трьох співробітників посольства персонами нон-ґрата.

Незважаючи на те, що імена дипломатів не називаються, рішення було ухвалено через порушення ними дипломатичного статусу і їхної діяльності, яка шкодить Польщі.

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Нагадаємо, 15 квітня США офіційно ввели нові санкції проти Росії, відповідне розпорядження підписав президент Джо Байден. Це було зроблено для того, щоб покарати Росію за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету і інтересів штатів. Докладніше – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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Також президент США Джо Байден виступив в Білому домі з промовою, присвяченій політиці щодо Росії. Він заявив, що запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися Європі влітку і дав зрозуміти йому, що США продовжують підтримувати Україну.

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