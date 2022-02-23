У ЄС підготували другий пакет санкцій – який удар очикає Росія

Оголошені Європейським Союзом 23 лютого санкції проти Росії за визнання терористичних формувань "ЛДНР" це не останні заборони, які може отримати Кремль. Запускаючи в дію перший пакет, що обмежує доступ російської держави та уряду до ринків капіталу та фінансових послуг ЄС, у Брюсселі розробили другий санкційний пакет, який буде запроваджений у разі продовження агресії проти України.
Про деталі цього пакета розповів агенції Reuters заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Дубль 2
Другий пакет санкцій торкатиметься торгівлі. Зокрема, європейці мають намір вживати заходів щодо контролю за експортом.
Далі по темі
Домбровскіс визнав, що ці заходи, а також санкції у відповідь з боку Росії матимуть економічні наслідки для ЄС, але територіальна цілісність незалежної України – важливіша.
"Тут на карту поставлено безпеку та територіальну цілісність України, тому ми маємо бути в змозі реагувати, а також нести деякі економічні витрати, якщо це необхідно", – сказав політик.
Нові санкції будуть застосовані, якщо російські військові вторгнуться на територію, яку не контролюють ЛДНР.
Санкції
- Вдень 23 лютого Євросоюз ввів санкції проти 351 депутата Держдуми, який проголосував за визнання "ЛДНР", та ще проти 27 фізичних та юридичних осіб. Їхні активи будуть заморожені, з ними заборонено вести бізнес, їм заборонено в'їжджати до ЄС навіть з метою транзиту до інших країн.
- Днем раніше Лондон ввів персональні санкції проти низки російських олігархів, включаючи Геннадія Тимченка (інвестиційної групи Volga Group) та братів Аркадія (ТОВ "СДМ-Міст") і Бориса Ротенбергів (міноритарний акціонер "Газпром буріння") , а також проти п'яти найбільших російських банків
- Під час звернення до нації президент США Джозеф Байден також розповів про свої заборони для Росії за визнання терористичних "ЛДНР". А потім і Міністерство фінансів США повідомило, що на дітей ряду високопосадовців РФ накладено обмеження.
- 23 лютого президент США Джозеф Байден повідомив про введення санкцій проти зареєстрованої у Швейцарії російської компанії Nord Stream 2 AG, яка відповідає за будівництво "Північного потоку – 2" у Європі. Мінфін США розпорядився завершити до 2 березня всі операції із цією компанією.