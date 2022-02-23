У ЄС підготували другий пакет санкцій – який удар очикає Росія

У Єврокомісії розповіли, коли варто очікувати їхнього введення

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Оголошені Європейським Союзом 23 лютого санкції проти Росії за визнання терористичних формувань "ЛДНР" це не останні заборони, які може отримати Кремль. Запускаючи в дію перший пакет, що обмежує доступ російської держави та уряду до ринків капіталу та фінансових послуг ЄС, у Брюсселі розробили другий санкційний пакет, який буде запроваджений у разі продовження агресії проти України.

Про деталі цього пакета розповів агенції Reuters заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Реклама

Дубль 2

Другий пакет санкцій торкатиметься торгівлі. Зокрема, європейці мають намір вживати заходів щодо контролю за експортом.

Домбровскіс визнав, що ці заходи, а також санкції у відповідь з боку Росії матимуть економічні наслідки для ЄС, але територіальна цілісність незалежної України – важливіша.

"Тут на карту поставлено безпеку та територіальну цілісність України, тому ми маємо бути в змозі реагувати, а також нести деякі економічні витрати, якщо це необхідно", – сказав політик.



Нові санкції будуть застосовані, якщо російські військові вторгнуться на територію, яку не контролюють ЛДНР.

Реклама

Санкції