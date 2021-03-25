До магазину – з негативним тестом на COVID: в Австрії значно посилили карантин

Вийти з дому можна буде тільки з поважної причини

Влада Австрії вводить на Великдень на сході країни жорсткий локдаун через зростання заражень коронавірусом. Нові обмеження діятимуть з 1 по 6 квітня у Відні, Нижній Австрії і Бургенланді. З 7 квітня в магазини будуть пускати тільки з довідками.

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Рішення було ухвалене в середу ввечері на консультаціях керівників трьох земель і голови Міністерства охорони здоров'я країни, передає "Укрінформ".

Нові правила передбачають цілодобове обмеження виходу з дому, яке зараз діє в Австрії тільки у вечірній і нічний час. Вийти на вулицю можна буде тільки з поважної причини: на роботу, за продуктами, для прогулянки на свіжому повітрі або пробіжки, контакту з однією важливою людиною у житті.

У згаданих землях і Відні з 1 по 6 квітня також зачиняться магазини, перукарні, салони краси та інші установи сфери послуг – працюватимуть тільки супермаркети.

Водночас, з 7 квітня, коли магазини знову запрацюють, увійти всередину можна буде тільки за наявності негативного результату тесту на COVID-19. До речі при відвіданні закладів сфери послуг, де передбачається фізичний контакт, це правило вже діє.

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Маски FFP-2 тепер, крім супермаркетів і транспорту, австрійцям доведеться носити і у всіх закритих приміщеннях.

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У католицькій Австрії Великдень цього року святкуватимуть 4 квітня.

Нагадаємо, через швидке зростання захворюваності на COVID-19 в Австрії глава МОЗ Рудольф Аншобер 15 березня оголосив про початок третьої хвилі пандемії у країні.

У Польщі, де Великдень також святкують 4 квітня, з 27 березня по 10 квітня посилюють карантин у зв'язку з коронавірусом.

Про запровадження пасхального локдауну заявили і в Німеччині, але майже відразу ж відмовилися від нього, а канцлер Ангела Меркель навіть вибачилася перед німцями за "помилкове" рішення уряду.

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