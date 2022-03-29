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У НАТО назвали дату та місце нової зустрічі: запросили й Україну

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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29 березня, 16:25
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Братимуть участь міністри закордонних справ
6 квітня розпочнеться закрита робоча вечеря.
6 квітня розпочнеться закрита робоча вечеря. / Фото: Колаж: Сьогодні

Північноатлантична рада наступного разу збереться 6-7 квітня цього року.

Про це повідомили в НАТО, пише "Європейська правда".

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Деталі

Зустріч відбудеться у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. У ній братимуть участь міністри закордонних справ країн, а головою буде генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

6 квітня зустріч розпочнеться у форматі закритої робочої вечері, а 7 квітня буде дві сесії.

На зустріч запрошено також Україну, Грузію, Фінляндію та Швецію.

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Україна просить світ ввести миротворців

Верховна Рада звернулася до ООН, Червоного Хреста, Європарламенту та інших міжнародних організацій з вимогою термінового забезпечення захисту населення України від збройних нападів російських загарбників.

Також парламент звернувся до генсека ООН із закликом посередництва у припиненні війни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що інші країни – члени НАТО підтримують ідею миротворчої місії в Україні. Однак вони чекають, коли в Альянсі спільно це схвалять.

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Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

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