У НАТО назвали дату та місце нової зустрічі: запросили й Україну

Братимуть участь міністри закордонних справ

6 квітня розпочнеться закрита робоча вечеря. / Фото: Колаж: Сьогодні

Північноатлантична рада наступного разу збереться 6-7 квітня цього року.

Про це повідомили в НАТО, пише "Європейська правда".

Реклама

Деталі

Зустріч відбудеться у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. У ній братимуть участь міністри закордонних справ країн, а головою буде генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

6 квітня зустріч розпочнеться у форматі закритої робочої вечері, а 7 квітня буде дві сесії.

На зустріч запрошено також Україну, Грузію, Фінляндію та Швецію.

Реклама

Україна просить світ ввести миротворців

Верховна Рада звернулася до ООН, Червоного Хреста, Європарламенту та інших міжнародних організацій з вимогою термінового забезпечення захисту населення України від збройних нападів російських загарбників.

Також парламент звернувся до генсека ООН із закликом посередництва у припиненні війни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що інші країни – члени НАТО підтримують ідею миротворчої місії в Україні. Однак вони чекають, коли в Альянсі спільно це схвалять.

Реклама

Читайте також: