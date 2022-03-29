У НАТО назвали дату та місце нової зустрічі: запросили й Україну

Північноатлантична рада наступного разу збереться 6-7 квітня цього року.
Про це повідомили в НАТО, пише "Європейська правда".
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Зустріч відбудеться у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. У ній братимуть участь міністри закордонних справ країн, а головою буде генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
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6 квітня зустріч розпочнеться у форматі закритої робочої вечері, а 7 квітня буде дві сесії.
На зустріч запрошено також Україну, Грузію, Фінляндію та Швецію.
Україна просить світ ввести миротворців
Верховна Рада звернулася до ООН, Червоного Хреста, Європарламенту та інших міжнародних організацій з вимогою термінового забезпечення захисту населення України від збройних нападів російських загарбників.
Також парламент звернувся до генсека ООН із закликом посередництва у припиненні війни.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що інші країни – члени НАТО підтримують ідею миротворчої місії в Україні. Однак вони чекають, коли в Альянсі спільно це схвалять.