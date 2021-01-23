У ВООЗ пояснили причину зростання смертності від COVID-19

Експерти закликали робити все можливе, щоб зупинити передачу вірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) припустила, що смертність від коронавірусу може зростати не тільки через появу більш заразних нових штамів, а й через перевантаженість медсистеми.

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Про це на брифінгу заявила експертка ВООЗ Марія ван Керкхове.

Вона повідомила, що ВООЗ отримала від британських вчених дані про те, що новий варіант вірусу може мати вищу летальність. Якщо підвищується швидкість передачі вірусу, то, відповідно, зростає і кількість інфікованих.

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"Я знаю, це може здатися очевидним, але якщо у вас більше випадків, у вас зростає кількість госпіталізацій", – сказала вона.

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Чим більшій кількості людей потрібне лікування у стаціонарі, тим швидше починається перевантаження системи охорони здоров'я, що призводить до збільшення смертності.

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Ван Керкхове закликала робити все можливе, щоб зупинити передачу вірусу.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу, виявлений наприкінці минулого року у Великобританії, може бути не тільки більш заразним, а й призводити до більшої летальності.

Раніше ЄС вирішив виділити країнам-партнерам частину своєї вакцини від COVID-19.

Максим Степанов висловився про смерті від коронавірусу і про баланс між здоров'ям та економікою:

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