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Угорщина передумала: пункти пропуску з Україною знову працюють

8 липня 2021 7:50

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Раніше Будапешт до кінця місяця заборонив впускати людей і машини через пункти пропуску "Барабаш – Косино" та "Лонья – Дзвінкове"

Угорщина відкрила два пункти пропуску на кордоні з Україною. Фото: dpsu.gov.ua

Угорщина відкрила два пункти пропуску на кордоні з Україною. Фото: dpsu.gov.ua

Угорщина відновила пропуск людей і транспортних засобів через пункти пропуску "Лонья" і "Барабаш", які закрили на початку місяця через ризики розповсюдження коронавірусу. Обмеження повинні були продовжитися до кінця місяця.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Так, пункт пропуску "Косино – Барабаш" працює з 8:00 до 20:00, а "Дзвінкове – Лонья" – з 8:00 до 19:00.

Читайте також: Почнуть пускати з 11 червня. Перша країна ЄС визнала українське COVID-свідоцтво

Раніше ми повідомляли, що Словаччина змінила правила в'їзду на свою територію для українців. Україна в червоному списку – громадянам потрібно буде попередньо зареєструватися на спеціальному сайті.

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Також нагадаємо, ЄС дозволив щепленим від COVID-19 вільні поїздки по своїй території.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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