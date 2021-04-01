ВООЗ розлютована: вакцинація в Європі триває занадто повільно, кількість жертв зростає

Темпи вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 на Європейському континенті залишаються недозволено повільними.

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Про це повідомляє європейський підрозділ Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Голова цього підрозділу Ганс Клюге заявив: "Розподіл вакцин – неприйнятно повільний. І поки охоплення (вакцинацією. – Ред.) залишається низьким, нам потрібно застосовувати ті ж соціальні заходи та заходи з охорони здоров'я, що були в минулому, для компенсації запізнілих графіків вакцинації".

За його словами, тільки 10% населення регіону отримали одну дозу вакцини, і лише 4% завершили процес вакцинації. При цьому дані Національної служби охорони здоров'я Британії показали, що вакцинація осіб старше 70 років, почата в грудні 2020 року, врятувала понад 6 тис. життів.

А інформація від Ізраїлю щодо вакцин Pfizer і BioNTech свідчить, що друга доза препарату на 90% ефективна в запобіганні зараженням, серйозному перебігу хвороби та госпіталізаціям.

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Тим часом в регіоні відзначено зростання захворюваності на COVID-19: за минулий тиждень в Європі зафіксовано 1,6 млн нових випадків зараження і близько приблизно 24 тис. летальних випадків.

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В організації висловлюють занепокоєння, що зростання мобільності населення і зустрічі на релігійні свята (2021-го католики і протестанти відзначатимуть Великдень 4 квітня. – Ред.) загрожують збільшенням кількості нових заражень коронавірусом.

У документі говориться, що 27 країн Європи перебувають у повному чи частковому режимі ізоляції, в 21 країнах по ночах діє комендантська година. За останні два тижні 23 країни посилили обмеження, але 13 країн їх ослабили.

За даними ВООЗ, з початку пандемії в регіоні зафіксовано майже 45 млн випадків COVID-19, кількість летальних випадків наближається до 1 млн.

Нагадаємо, виробник вакцини від коронавірусу Pfizer заявив про 100%-ву ефективність для дітейвіком від 12 до 15 років.

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