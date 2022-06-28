"Буде тут позувати з пальцем в ж*пі": депутат Держдуми РФ зганьбився в прямому ефірі через різке висловлювання

Росія продовжує загнивати на очах у всього цивілізованого світу

Журавльов продовжує ганьбитися/Фото: колаж: "Сьогодні"

У РФ все по-старому — пропаганда, злість та некультурні висловлювання на російському телебаченні. Цього разу "відзначився" один з найбільш одіозних депутатів Держдуми Олексій Журавльов.

Російський лідер виступив у пропагандистській програмі "60 минут".

Реклама

Деталі

Один з найбільш одіозних депутатів Держдуми Олексій Журавльов відреагував на непристойний жест, який американський військовий аташе у РФ показав символу "Z" — середній палець.

"Я покажу, де цей палець повинен бути! Військово-морський аташе буде тут позувати з пальцем в ж*пі", — сказав Журавльов.

У Соловйова знову панічна атака

Російський пропагандист Володимир Соловйов знову нервує. Цього разу причиною його панічної атаки став Кримський міст. Ймовірно, він нервує через "хлопки", які останнім часом лунають на території Росії. Пропагандист переживає за долю моста у Криму. Про це він сказав в ефірі свого ток-шоу.

Соловйов ніяк не може заспокоїтись та каже, що "Кримський міст — це Росія". Також він цитує президента України Володимира Зеленського:

Реклама

"Нагадаю, що Кримський міст – Росія... Ось що говорить Зеленський: "Я знаю, що люди в США хвилюються, що нам потрібна ракета, щоб завдавати ударів по території Росії. Ми не збираємося атакувати Росію. Ми не воюємо на території Росії, ми захищаємо нашу (країну)". Кому вірити? Враховуючи удари по нашій території вже. Кому нам вірити? Очевидно, що Зеленський вважає, що Донецьк – це його. Вважає, що Крим – це його", – бідкається пропагандист в ефірі.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Скабєєвої істерика через швидке відновлення зруйнованої інфраструктури в Україні. Також ми писали, що Соловйов образився на Німеччину через марки.